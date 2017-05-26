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十八尖山入口占用戶違建 鄭貴元：市府應拆除

2017-05-26  11:50

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市議員鄭貴元今在單位業務質詢時指出，十八尖山是竹市當紅觀光亮點，但博愛街入口周邊屬公有地，卻有許多占用戶與違建，從未向市府繳納租金，少數還另出租收租金，雖然這些用戶有不少人是他的朋友，但這牽涉到公眾利益，即便恐會因此損失選票，他仍希望市府相關單位能清除占用市地違建。

市府城銷處指出，目前十八尖山博愛街入口周邊占有戶約30戶，正進行清查作業，積極與占用戶溝通，希望以過去兩年市府施政的成果，證明改善環境的能力及決心，盼占用戶以大局為重，考量整體市民休閒權益，後續將依市有不動產被占用處理要點，妥善處理占用問題。

鄭貴元說，十八尖山是新竹市民最佳的運動公園，但博愛街入口周遭有很多違建，他們占用市府用地，從未繳過租金，少數還另外出租給他人收取租金，這不符合公平正義原則，他主張，市府應依法追回市有地，拆除違建，並積極協助這些住戶搬遷。

另外，鄭貴元還建議，每逢假日十八尖山就擠滿各地遊客，市府應在十八尖山入口停車場規劃觀光遊覽車暫停區，並協助引導停車，才能有效紓緩車潮，讓民眾玩得有品質。

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  • 十八尖山博愛街入口周遭有很多違建占用市府用地。（市府提供）

    十八尖山博愛街入口周遭有很多違建占用市府用地。（市府提供）

  • 鄭貴元說，十八尖山是新竹市民最佳的運動公園，但博愛街入口周遭違建，不僅占用市府用地，從未繳過租金，少數還另外出租給他人收取租金，不符合公平正義原則。（市府提供）

    鄭貴元說，十八尖山是新竹市民最佳的運動公園，但博愛街入口周遭違建，不僅占用市府用地，從未繳過租金，少數還另外出租給他人收取租金，不符合公平正義原則。（市府提供）

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