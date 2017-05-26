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紀政分享運動人生 教孩子體會永不放棄

2017-05-26  11:39

［記者林敬倫／宜蘭報導］「飛躍的羚羊」紀政今來到宜蘭縣壯圍鄉古亭國小，以「我的故事我的歌」為主題，向畢業生分享自己的運動人生，她表示，運動員生涯是她人生中很重要的一部分，分享參加奧運的心路歷程，讓孩子們體會到永不放棄、堅持到底的精神；古亭國小校長黃賜福表示，希望透過紀政這樣的典範人物，讓畢業生在未來的人生路上，有學習的目標。

曾在民國57年墨西哥奧運，代表中華民國奪得田徑女子80公尺跨欄銅牌的紀政，是台灣第一名在奧運奪得獎牌的女子運動員，當時國際媒體給了她「飛躍的羚羊」及「黃色的閃電」等稱號，轟動一時，現為希望基金會董事長的她，今來到古亭國小，向校內畢業生分享自身的運動生涯。

紀政說，運動員生涯是她人生中很重要的部分，向孩子們講述，她民國49年第一次參加奧運，是靠著向教練毛遂自薦，才獲得了難得的機會，她也曾經代表國家，在奧運會擔任掌旗官，那是台灣最後一次拿著青天白日滿地紅的國旗參與奧運。

紀政表示，運動員生涯中，常遇到挫折，曾經在奧運比賽中，以最後一名入選複賽，但最後仍獲得獎牌，假如當時她放棄了，就不會獲得這樣的機會與殊榮，所以希望孩子們能向她學習堅持、執著及不放棄的精神，因為這是人生中最重要的成功特質。

黃賜福說，古亭國小為畢業生舉辦典範人物演講，是希望孩子能將像紀政這樣的典範人物的特質，當作人生的學習目標，紀政運動生涯中不放棄的精神，相信對孩子的人生有很大的幫助。

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  • 紀政分享參加奧運的心路歷程，讓孩子們體會到永不放棄、堅持到底的精神。（記者林敬倫攝）

    紀政分享參加奧運的心路歷程，讓孩子們體會到永不放棄、堅持到底的精神。（記者林敬倫攝）

  • 紀政今到壯圍鄉古亭國小，以「我的故事我的歌」為主題，向畢業生分享自己的運動人生。（記者林敬倫攝）

    紀政今到壯圍鄉古亭國小，以「我的故事我的歌」為主題，向畢業生分享自己的運動人生。（記者林敬倫攝）

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