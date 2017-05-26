樹人國小分享會 邀學生家長上台分享職業特色

2017-05-26 11:56

〔記者楊金城／台南報導〕後壁區樹人國小為讓小朋友有上台分享的機會，建立自信和加強口語能力，利用朝會安排學生報告家長的職業和參與的感想，有母子檔也有父子檔現身說法，氣氛歡樂，此舉有助親子感情更好，也讓學生了解各行各業的特色。

校長劉裕承說，學生的家長所從事的職業、工作，都是小朋友親身參與的，安排機會讓小朋友上台進行簡報，不但可以呈現父母親辛苦工作的一面，更可以藉由親身參與的體驗，結合簡報、照片和影片的發表，分享自己的心得，讓其他學生獲得書本上學不到的知識。

上週，學生包桓瑋和包軒丞就介紹白河地區的特色產業「蓮藕粉」製作，包媽媽還大方請全校師生暢飲美味又健康的蓮藕粉茶，讓小朋友喝得開心，學得豐富。

今天安排特別的「氣體人生」專題，由遠從高雄岡山來樹人國小就讀的六年級生陳彥彰，分享陳父經營氣體製造的特殊工業。

陳彥彰透過簡報，分享從氣體製造的三態（固態、液態到氣態）、蒸汽機的原理、汽泡水機的生活運用到飛行氣球，並由父親陳賢文親自帶來一瓶氦氣鋼瓶，為所有小朋友灌汽球，小朋友玩得開心，認識了安定的氦氣，不但具有僅次於氫氣的密度，還有安定不易爆炸燃燒的特質。學生說，比書本的課程精彩。