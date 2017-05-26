端午連假將到 高鐵今明再加開南下列車

高鐵今明兩日再加開南下列車。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-05-26 11:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕因應明日起端午4天連續假期，台灣高鐵公司為加強疏運返鄉人潮，將於今明兩日，各加開一班各站皆停的南下全車自由座列車（商務車廂除外），沒訂到車票民眾可多加利用。

今日加班車為8809車次，下午3點15分從南港站發車，5點50分抵達左營；明日南下8801車次則於上午10點15分從南港站發車，12點50分抵達左營。