給病人穿上穿戴裝置 監控病情又防急診暴力

2017-05-26 11:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕智慧穿戴裝置走入醫療產業，既可幫助醫師監控病情、還能減少醫療暴力。台北醫學大學整合物聯網與健康產業，使用各種穿戴式裝置、照護機器人等，不用走到病房就能掌握各床病人的生命徵象，也避免打擾患者。

根據衛生福利部統計，去年急診室通報暴力事件達294件，其中3分之1是酒醉鬧事引起，而酒醉民眾的醫療照護也因為當事者的情緒問題導致評估困難。

北醫表示，酒醉者即使靜靜躺著也可能突然意識不清、或因為嘔吐物堵塞氣管導致窒息，此時透過HIoT（healthcare IoT）穿戴式裝置，可以在不影響其他患者的情況將酒醉者適當安置，一旦有狀況，系統會立刻預警並通知醫護人員處理，避免憾事與急診暴力發生。

北醫大護理學院院長周桂如表示，護理學院最新啟用的智慧模擬病房，導入各種教案，讓學生如臨各種醫護現場。智慧模擬病房同時也使用各種新興科技如穿戴式裝置、照護機器人等等，不用走到病房就能掌握各床病人的生命徵象，也避免打擾患者。

北醫大院長李友專表示，醫科院今年成立的「HIoT健康物聯網產學醫研聯盟」，主要推廣急性照護（IoT in acute care）與慢性照護（IoT in chronic care）的應用，希望提供各醫療院所的需求提供最適切的協助，例如術後患者的照護，有設備及人力不足問題的小診所，即可使用簡易裝備掌握患者生命徵象，不一定得使用成本高的重裝備。

李友專說，再加上護理學院啟用「智慧模擬病房」，透過「醫療應用情境」，連結使用者與開發者的交流與回饋，可協助開發更符合實際臨床需求的醫療科技應用，提升醫療品質。