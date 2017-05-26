台南新市等4轉運站 同獲國家卓越建設獎

去年底新啟用的新市轉運站，榮獲2017國家卓越建設獎。（交通局提供）

2017-05-26 11:25

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市交通局推動公車捷運化政策，先後完成9座轉運站整建、興建，其中，關廟、善化、保安及新市車站站前轉運設施等4座轉運站，同時榮獲2017國家卓越建設獎殊榮。

交通局長林炎成表示，轉運站除兼負交通轉運機能，建築景觀也融入在地文化特色，4轉運站同獲國家卓越建設獎，這是對推動轉運站開發政策的一大肯定。

交通局表示，去年12月完工啟用的新市轉運站，由於廣場腹地狹小、交通擁擠，在改善規劃時交通局克服層層困難，透過站前圓弧引道導入，有效梳理與緩衝道路車流，增進站前交通秩序與安全；建築構造則巧妙運用玻璃，形塑具穿透性的通透感，而緩步上揚的外廊結構、候車亭圓弧輪廓與新市站站體天際線相呼應，是結合建築與交通「美感、無礙、暢行、永續」概念的設計手法，啟用後頗受民眾好評。

林炎成表示，保安、善化、關廟3處轉運站已於今年3月榮獲建築園冶獎，現在保安、善化、關廟、新市4處轉運站再獲2017國家卓越建設獎，未來交通局除持續建構完善、便捷的公共運輸網路，並打造舒適、優質的轉運站。