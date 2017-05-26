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高鐵與北捷、雙層巴士推聯票 遊台北享折扣

2017-05-26  11:21

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司將與台北捷運公司、台北市雙層觀光巴士合作，於6月1日起推出「高鐵－北捷雙層巴士」交通聯票，購買民眾不僅可享高鐵標準車廂對號座來回車票75折優惠，還可享北捷雙巴套票63折優惠。

高鐵－北捷雙層巴士交通聯票內容包含台北捷運48小時票1張、台北市雙層觀光巴士單日搭乘兌換券1張及高鐵來回車票。聯票中的台北捷運車票及台北市雙層觀光巴士搭乘券，均可在時效內不限次數搭乘，市價980元，聯票特惠價僅需620元，歡迎要到台北旅遊的民眾可以購買交通聯票來「搭高鐵遊台北」。

高鐵公司指出，旅客購買高鐵－北捷雙層巴士交通聯票，不但可透過台北捷運四通八達的路網暢遊台北，更可搭乘今年初剛上路的台北市雙層觀光巴士；雙層巴士目前有紅、藍兩線，藍線行經故宮博物院、士林官邸、台北市立美術館、西門町等台北著名景點，紅線則行駛信義路與忠孝東路，串連台北市東西區的潮流匯集中心－信義計畫區及西門町，讓旅客即使不下車，也可以在雙層巴士上聽取沿線景觀及建築亮點解說，用不同的高度巡禮台北。

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  • 高鐵與北捷、雙層觀光巴士合作推聯票，搭高鐵遊台北可享折扣。（圖：高鐵公司提供）

    高鐵與北捷、雙層觀光巴士合作推聯票，搭高鐵遊台北可享折扣。（圖：高鐵公司提供）

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