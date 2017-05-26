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無人巴士要來台北市了！ 鄉民驚呼：柯P太潮了

台北市將在8、9月於信義區公車專用道試營運無人巴士，照片北市府先前提供的國外「無人巴士」外觀。（資料照，智慧城市專案辦公室提供）

2017-05-26  11:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市將在8、9月於公車專用道試營運無人巴士，可能將選擇信義路或仁愛路區域的半夜時段測試，試行期間不開放民眾搭乘。PTT鄉民得知消息後，連連驚呼「柯P太潮啦！」

綜合媒體報導，台北市副市長林欽榮日前透露無人巴士試營運的時間規劃，將選在信義區測試。無人巴士可搭載12名乘客，時速20公里至50公里，並靠攝影機偵測前方狀況，在交叉路口會車時能夠減速停車。

不過，無人巴士仍有一些問題待解決，例如要再和經濟部討論如何取得車牌，而且上路後有關違規、肇事等責任歸屬，也有待釐清。但PTT鄉民似乎相當期待能坐上無人巴士的那一天，紛紛吶喊「有夠酷」、「太猛了」，迫不及待想看到無人巴士實際上路。

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