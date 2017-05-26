大學大砍兼任教師 高教工會怒：教育部裝聾作啞

高教工會要求教育部勿再阻擾大專兼任教師適用「勞基法」。（記者王藝菘攝）

2017-05-26 10:55

〔記者林曉雲／台北報導〕大學紛傳大砍兼任教師 ，高教工會今赴教育部前陳抗，怒指淡江大學秋後算帳，交通大學帶頭砍一半，教育部卻仍裝聾作啞，教育部訂定的聘任辦法只是假保障，要求一體適用勞基法，才不會讓兼任教師淪為「免洗筷」老師。

淡大兼任教師代表宋亞克今天也赴教育部陳抗，她在淡大兼課超過6年，今年3月公開揭露淡大試圖全面不續聘無本職的兼任教師後，促成淡大在社會壓力下承諾，106學年教師聘用將完全遵照教育部規定，不會以兼任教師是否具本職為考量。但宋亞克表示，法語系多位兼任教師，只有她的授課時數被大砍，6學分被砍為2學分，形同秋後算帳，教育部也置之不理。

交大楊姓學生表示，交大校方聲稱通識課程改革是為了增加開課的多樣性、合乎學生需求，但實際上是反其道而行，只透過數場黑箱會議，且在毫無兼任教師參與下，做出大量不續聘兼任教師的決定，儘管師生抗議此一決策過程不民主、師生不接受，且無必要性，但交大校方迄今依然故我，不願暫緩此不當作為，不但傷害兼任教師工作權，也損及學生的受教權。

高教工會主任陳書涵表示，不管是淡大的秋後算帳，或是交大砍一半，教育部卻都裝聾作啞，問題根源在於教育部拒絕將兼任教師納入勞基法，只以行政命令《專科以上兼任教師聘任辦法》規範，根本無法保障大專兼任教師，他們要求納入勞基法或教師法，才不會讓兼任教師淪為「免洗筷」老師。

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