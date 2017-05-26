高雄最夯打卡拍照聖地 在這裡…

2017-05-26 10:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄最夯的打卡拍照聖地在哪？答案是亞洲新灣區的「集盒．KUBIC」貨櫃聚落。

高雄市都發局長李怡德說，位於高雄市中華、復興路口，IKEA旁邊的「集盒．KUBIC」貨櫃聚落，開幕不到2個月，靠著民眾口耳相傳和網路傳播，已是高雄最夯的打卡拍照聖地，園區內「說一個亞灣故事」主題展覽，也累計超過3萬人次參觀。

迎接端午連假，「集盒．KUBIC」特別推出系列活動，包括「魚兒魚兒來集盒」新灣區童趣展覽、「拼貼花漾亞灣工作坊」、「魚兒魚兒水中游手作體驗」親子互動實作、「一點酒意野餐音樂饗宴」、「現．代人動畫影展」、「擦亮集盒兌好禮」及「粽藝大集盒」等創意活動地。

李怡德表示，「集盒．KUBIC」是高市府在亞洲新灣區構築的創新實驗基地，透過實作體驗及展演活動，讓民眾感受高雄城市與海洋的緊密聯繫，適合全家人作伙來????迌。