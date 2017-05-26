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《富比世》公布全球前2000企業排行 鴻海擠進前百大

《富比世》全球2000大企業，鴻海排名98為台灣最高。（歐新社）

2017-05-26  11:18

〔即時新聞／綜合報導〕商業雜誌《富比世》在近日公布全球前2000大企業排名，前兩名由中國銀行業奪得，台灣排名最高的為第98名的鴻海。

《富比世》綜合銷售、利潤、資產和市場價值四項指標進行評比，全球前2000大企業第一名為中國工商銀行（ICBC）、第二名中國建設銀行、第三名則是股神巴菲特的控股公司波克夏海瑟威。

台灣方面，鴻海排名第98最高，入榜的還有第127名的台積電、第238名的國泰金控、第322的富邦金控、第466名的台塑石化、第508名的中國信託、第644名的台化、第665名的南亞塑膠、第720的中華電信等。鴻海與台積電也分別排入《富比世》前25大科技公司的第9與第11名。

《富比世》全球2000大企業前10名

1.中國工商銀行

2.中國建設銀行

3.波克夏海瑟威

4.摩根大通

5.富國銀行集團

6.中國農業銀行

7.美國銀行

8.中國銀行

9.蘋果

10.Toyota

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