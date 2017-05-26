中生碩博士班放榜 比去年增加144名

2017-05-26 10:42

〔記者林曉雲／台北報導〕106學年度大學校院招收中國學生聯合招生委員會，今天公布中生碩博士班招生放榜結果。今年招生校數計71校，比去年76校少，但錄取1201名，比去年錄取1057名增加144名。今年錄取最多中生的學校為台大錄取168人，其次是政大138人、輔仁108人、清大99人、成大67人、交大63人、台師大47人、台科大42人、世新35人、中央33人、淡江30人、東吳25人、東海22人。

博士班招生校數和名額今年均有增加，計有51校招生，比去年47校增加4校，今年共錄取294名，去年錄取251名，較去年增加43名；碩士班的校數減少但名額增加，今年只有59校招生，去年則有71校，今年共錄取907名，去年則錄取806名，今年較去年增加101名。

今年在我國就讀學士班（包括二年制學士班）的中國畢業生約1300人，約3成7、共486人報名碩士班，最終有444人錄取。分析錄取學生的畢業學校，前10校中已有7校是我國的學校。主辦學校南台科技大學校長戴謙表示，明後年學士班畢業中生人數都將超過2000人，碩士班報名人數可望增加。

統計今年錄取的444名中國學生，來自銘傳大學的49人最多，接下來依序是中國文化大學43人、福建師範大學42人、逢甲大學38人、淡江大學35人、靜宜大學31人、中原大學28人、東海和廈門大學26人、福州大學25人。

中生錄取校系學門分類，以企業管理87人最多、其次是電資工程85人、財務金融83人，大眾傳播51人、綜合設計46人、中文42人、綜合教育35人、其他商業及管理30人、一般法律28人、美術26人。