怒轟政客「豬腦袋」 祁家威：同婚須修民法

2017-05-26 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官24日做出釋字第748號解釋，認定《民法》禁同婚違憲，釋憲聲請人祁家威今怒批，當年向立院請願同婚合法，但沒人理，30多年後，才開始研擬法令，這些政客根本是「豬腦袋」。

綜合媒體報導，祁家威今日上午接受《蔻蔻早餐》專訪。祁家威強調，支持同婚者，僅容許修改《民法》，另立專章或專法，「都是政客的作為」，他直言，另立專法一定會剝奪、排擠同性戀應有的權益。

祁家威指出，若欲辨別哪些政治人物是真的挺同，就要看這些人在關鍵時刻的立場。主持人周玉蔻續問，國民黨主席當選人吳敦義曾公開表示，同婚合法令人「毛骨悚然」，如今卻來個「髮夾彎」，召開「愛是平等」記者會，表達挺同，祁家威怒批，他說一堆花言巧語，是為了選票。

祁家威說，若吳敦義真的挺同婚，應先要求藍營立院黨團總召廖國棟力挺。他也提到，關於同婚的議題，民進黨仍為政治算計的考量，政治操作成分居多。