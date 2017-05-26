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高市議員預估 今年8月台中人口將超越高雄

2017-05-26  10:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市人口逐漸流失，議員曾俊傑在議會總質詢時，指今年8月，高雄人口將被台中追過。

曾俊傑表示，經濟問題是高雄人口流失最大原因，家長擔心養不起小孩，才造成少子化，市府應全力爭取台積電進駐高雄，一併解決經濟、人口問題。

曾俊傑說，截至今年4月底，高雄市總人口277萬8734人，當月出生1502人、死亡1568人，負成長66人，但遷入8845人、遷出8771人，增加74人，總計4月份只成長8人。

而台中市人口277萬3527人，出生1809人，死亡1276人，增加533人；遷入9195人、遷出8319人，增加876人，總計4月份成長1409人。

曾俊傑強調，截至今年4月底，高雄市人口只比台中市多5207人，從消長住況來看，預估今年8月，台中人口將正式超越高雄市。

曾俊傑說，人口的減少與少子化有直接關係，擔心養不起小孩，成為不敢生小孩的首要原因，2016年全國平均薪資是3萬6825元，高雄市在21個縣市中排名第10，平均薪資是3萬2210元，導致高雄市過去5年的出生率，在六都墊底。

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  • 議員曾俊傑說，今年8月，高雄人口將被台中超越。（記者葛祐豪攝）

    議員曾俊傑說，今年8月，高雄人口將被台中超越。（記者葛祐豪攝）

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