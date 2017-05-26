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結婚了！ 大法官釋憲後 線上遊戲開放同婚

大法官5月24日做出同姓婚姻釋憲文後，挺同團體在立法院外一同點亮手機燈光，表達點亮台灣之意。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-05-26  10:09

〔即時新聞／綜合報導〕大法官會議在24日對同婚釋憲案發布第748號解釋，宣告現行民法違憲，必須在兩年內完成修法，讓挺同團體歡聲雷動。而《RO仙境傳說》線上遊戲也在25日的更新時，開放遊戲內的同性婚姻，表達「只有愛，可以超越一切」的理念。

《RO仙境傳說》在官網上公開「家族系統心動進化」的更新內容，以「從愛開始！我們的新起點！」作為口號，不僅讓同性角色可以結婚，連跨種族的人貓戀也可以喜結連理，讓女女、男男、男人類和男貓人、女人類與女貓人，都能夠步入結婚禮堂。

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  • 線上遊戲開放同性婚姻。（圖擷自RO仙境傳說官方網站）

    線上遊戲開放同性婚姻。（圖擷自RO仙境傳說官方網站）

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