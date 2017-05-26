人肉鞭炮惹眾怒 光頭男：打賭輸了、我要求的

2017-05-26 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕媒體日前報導，1名任職於台中1間鷹架公司的光頭男，疑似被人以鞭炮插肛點燃「炸菊」，網友痛批欺負弱勢。對此，當事人蔡姓男子澄清，他與同事打賭，願賭服輸，而非遭到霸凌，將對散播謠言、侮辱他是弱智老人者提告。

「黑色豪門企業」臉書日前分享一段影片，有人要求蔡男脫褲彎腰，抹油擦菊「潤滑」，將沖天炮插入肛門點燃，痛得他哇哇大叫，甚至將鞭炮纏繞於頸，點燃爆炸，蔡男被炸到邊叫邊亂竄，現場笑聲不斷，引起公憤。警方表示，影片中的行徑，已涉嫌傷害、違反《社會秩序維護法》，將要求雙方當事人到案說明。

事後蔡男於臉書指出，關於鞭炮事件，請勿再擾亂其私人生活，一切都是自己的決定，「打賭彈額頭輸了，放鞭炮是我自己要求的」，他願意承擔，不知是誰將影片放上網，謝謝眾人的關心，也「請各位不要再亂散播謠言」。

蔡男也錄製影片，重申這是他個人行為，之前也做過同樣的事，「今天會發生這種行為，都是我跟同事之間的打賭，雖然我輸了，因為我說射出去，所以OK，我自己下去嘗試」，期盼別因此影響公司與他的生活。

蔡男也將影片投稿至「黑色豪門企業」臉書，並於底下留言，「請版主趕快把影片及謠言刪掉，現在已在跟警察做筆錄，只是再有人亂散播謠言以及侮辱我是弱智老人，將以警察陳情提告」。