全國首創 高雄智慧地下水管理示範計畫年底上路

2017-05-26 09:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全國首創!市府水利局爭取水利署1億2000多萬元，首推「智慧地下水管理示範計畫」，第一階段鎖定中油等大戶用水管理，還能監測高屏溪地下水位狀況，預計將於今年底上路。

高市豐枯雨量高達9比1，近年來氣候異常，高市又無大型水庫，穩定地下水源成為要務，水利局列管920口地下水井，總計每日可供水58萬噸，「智慧地下水管理示範計畫」獲水利署補助1億2000多萬元，將分4年編列預算施工。

水利局表示，第一階段鎖定中油、台塑、水公司等大戶，總共50口地下水井，將裝設量水、無線傳輸設備、規劃建置智慧管理平台等，以了解區域地下水資源的蘊藏量，未來將結合經濟部研發地下水動態模擬模式，以健全地下水管理。