台灣是我的家！ 85歲修女夢想拿到身分證

義大利85歲趙秀容修女，自從29歲來台灣新竹尖山鄉創建幼兒園後，隨後55年的歲月全數奉獻給台灣。（中央社）

2017-05-26 09:04

〔即時新聞／綜合報導〕義大利85歲修女趙秀容，自從29歲來台灣新竹尖山鄉創建幼兒園後，隨後55年的歲月全數奉獻給台灣，她最大的夢想就是拿到台灣身分證，成為這塊土地上的人民，目前內政部已將相關資料送交行政院，預估在端午節後就會有結果。

綜合媒體報導，趙秀容在偏鄉幫助過許多貧苦兒童，到現在卻都還沒拿到台灣身分證。不久前她在申請書上慢慢寫下名字，過程中還紅了眼眶，因為她的夢想將要成真。趙秀容表示，「台灣就是我的家」，並且希望自己能一直「奉獻到老」。

內政部次長邱昌嶽日前應藍委林為洲之邀討論此事，邱昌嶽對於趙秀容在台灣的奉獻相當感謝，他強調目前已請行政院儘快審核資料，差不多端午節過後便會有成果。