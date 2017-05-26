| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鄉長買兇殺警案 王焜弘二審減刑改判15年6月 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

台灣是我的家！ 85歲修女夢想拿到身分證

義大利85歲趙秀容修女，自從29歲來台灣新竹尖山鄉創建幼兒園後，隨後55年的歲月全數奉獻給台灣。（中央社）

2017-05-26  09:04

〔即時新聞／綜合報導〕義大利85歲修女趙秀容，自從29歲來台灣新竹尖山鄉創建幼兒園後，隨後55年的歲月全數奉獻給台灣，她最大的夢想就是拿到台灣身分證，成為這塊土地上的人民，目前內政部已將相關資料送交行政院，預估在端午節後就會有結果。

綜合媒體報導，趙秀容在偏鄉幫助過許多貧苦兒童，到現在卻都還沒拿到台灣身分證。不久前她在申請書上慢慢寫下名字，過程中還紅了眼眶，因為她的夢想將要成真。趙秀容表示，「台灣就是我的家」，並且希望自己能一直「奉獻到老」。

內政部次長邱昌嶽日前應藍委林為洲之邀討論此事，邱昌嶽對於趙秀容在台灣的奉獻相當感謝，他強調目前已請行政院儘快審核資料，差不多端午節過後便會有成果。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 修女 台灣 奉獻 身分證
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：台灣是我的家！ 85歲修女夢想拿到身分證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.