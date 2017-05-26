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端午到墾丁估爆10萬人 達人教你避開塞車困境

警方預估端午假期將超過10萬湧入墾丁旅遊。（記者蔡宗憲攝）

2017-05-26  08:32

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕端午節4天連假明天登場，由於恆春半島飯店民宿幾乎都連續3天客滿，警方預估假期將超過10萬人次湧入墾丁旅遊，除了警方的疏導措施，墾丁交通達人阿富及阿惠建議，「南下避開上午9時至下午2時途經水底寮路段」，將能順暢到墾丁。

長期觀察恆春半島車流量的墾丁交通達人阿富及阿惠指出，連續假期南下壅塞時間，大都分布在上午9時至下午2時，最誇張情況曾有每小時超過3千輛規模，警方怎麼疏導都難消化車潮，「唯有避開才是上策。」

一向炎熱的端午連假吸引大量遊客訂房，27日至29日的的旅宿業一房難求，到昨天都還在到處向同業詢問空房，警方預估人潮將超過墾丁音樂季，可能超過10萬人次進入恆春半島，成為上半年人潮最多的連續假期。

南台灣通往墾丁及台東必經的枋寮地區，由於228連假曾面臨嚴重塞車，枋寮警方連假首日一早就將進行調撥車道，於台一線水底寮五岔路口進行全長約5公里調撥車道，29、30日則是進行北上調撥及替代道路分流。

戲水勝地墾丁地區，除了易塞車的南灣周邊嚴禁臨停，墾丁大街27日至29日下午4點開始人車分道，台26線各路口分隔島缺口封閉，秉持分段規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等四項作為疏導。

警方指出，連假大量車潮南下，除了酒駕，超速及疲勞是大部分肇事主因，警方將於各重要路段及易肇事地點加強臨檢，配合固定式測速照相機執法，呼籲民眾保持耐心駕駛。

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  • 墾丁大街27日至29日下午4時後進行人車分道。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁大街27日至29日下午4時後進行人車分道。（記者蔡宗憲攝）

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