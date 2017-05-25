快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
水庫有斬獲！ 最快6/5南部有望解除一階限水
2017-05-25 23:56
鋒面影響台灣，全台由北至南都陸續有雨勢，各水庫都有進帳，南部地區有望解除一階限水。圖為曾文水庫。（資料照，記者楊綿傑攝）
〔記者楊綿傑／台北報導〕鋒面影響台灣，全台由北至南都陸續有雨勢，各水庫都有進帳，水位也有明顯回升。水利署今表示，梅雨狀況符合預期中樂觀，下月5日的會議，不排除進一步調整北部及南部的水情燈號，意味南部地區有可能解除一階限水。
根據水利署資料指出，梅雨鋒面以本月24號為統計標準，為石門水庫帶來28毫米降雨、蘭潭仁義潭大約5毫米、曾文與烏山頭大約30毫米、南化則近40毫米，不過近日未配合降雨實施人工增雨作業。水利署副署長王藝峰解釋，正常情況下，氣象局若有發布豪雨特報，就不會進行人工增雨，豪雨本身就有可能成災，避免再因人工增雨造成更大災情。
以水庫進帳來看，昨今2天，石門水庫進帳630萬噸，增加2.5天用水；蘭潭仁義潭增加210萬噸，可多用19天；曾文與烏山頭則多出600萬噸，也多了2天用水；至於南化水庫則斬獲710萬噸，一口氣獲得17天用水量。
雖然這波降雨南部水庫有所進帳，但目前全台水庫蓄水率仍呈現北多南少，中部以北主要水庫蓄水率都在8成以上，包括翡翠8成1，寶山第二9成9、永和山9成5、明德9成2，新山更達百分之百，而石門則回升到7成2。至於中部以南蓄水率儘管仍在5成以下，但南化水庫以回升到4成9，仁義潭升至3成6，曾文及烏山頭也有大約4成多。
對於水情燈號是否可能調整，王藝峰說，近來梅雨降雨狀況都蠻符合預期，下月5日將會再討論水情，對於北部水情燈號由水情稍緊綠燈轉為水情正常藍燈、南部地區解除一階限水，是處於比較樂觀的狀態。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
- 鋒面滯留 中南部7縣市發布大雨特報！
- 醫病》97歲奶奶抗癌20年 每年感謝多活了1年
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 交大傳裁半數兼任老師 學生批教部打壓工作權
網友回應
熱門新聞
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 政院傾向訂專法 也修民法
- 專家：後陳馮時代 台灣策略要更靈活
- 政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元
- 漢光重頭戲 今澎湖登場
- 防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 小S號召「紅鯉魚」接力 吳奇隆、五月天都打結
- 爭取同婚30多年 祁家威：雀躍萬分
- 中職Live》高國輝11局致勝安 富邦力退兄弟止敗
- 民法未保障同婚 違憲
- 座車爆炸 希臘前總理巴帕德莫斯重傷
- 號召各界挽袖 台南波麗士捐血贈品大車拚
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 大膽竊賊偷溜進日式料理店 趁店長熟睡偷6萬
- 〈台股青紅燈〉強國人不愛強國幣
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 國民黨魁交接 吳指派曾永權協商
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 英國女王 探望恐攻受傷兒童
- 大成路電纜未地下化 民怨市容醜
- 小字典：Micro LED 下一世代顯示新品
- 幫詐欺集團隱身 6大學電腦高手被逮
- 苗栗鄉道解編、縮短 地方批亂來
- 中職》陽建福只投1人次 暌違2年8個月再奪勝
- 看見府城日治文人生活 《洪鐵濤文集》出版
- 北市容積移轉 將取消路寬限制
- 五月天MV拯救世界 聯手奧特曼英雄圓夢
- 東奧總經費估1.39兆日圓
- 社論》可怕的「公務員化」
- 動物園週六、日開派對 相約明年見
- 曼徹斯特爆炸案 手機救她一條命
- 大法官提不同意見 吳陳鐶：全民公投
- 自由談》願天下人愛其所愛
- 礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除
- 無四死完投勝 萊斯特宰巨人
- MLB》先發表現不持久 希梅涅茲恐轉任牛棚
- 淡水找農趣 栗子南瓜隧道討喜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：水庫有斬獲！ 最快6/5南部有望解除一階限水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分