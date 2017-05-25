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水庫有斬獲！ 最快6/5南部有望解除一階限水

鋒面影響台灣，全台由北至南都陸續有雨勢，各水庫都有進帳，南部地區有望解除一階限水。圖為曾文水庫。（資料照，記者楊綿傑攝）

2017-05-25  23:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕鋒面影響台灣，全台由北至南都陸續有雨勢，各水庫都有進帳，水位也有明顯回升。水利署今表示，梅雨狀況符合預期中樂觀，下月5日的會議，不排除進一步調整北部及南部的水情燈號，意味南部地區有可能解除一階限水。

根據水利署資料指出，梅雨鋒面以本月24號為統計標準，為石門水庫帶來28毫米降雨、蘭潭仁義潭大約5毫米、曾文與烏山頭大約30毫米、南化則近40毫米，不過近日未配合降雨實施人工增雨作業。水利署副署長王藝峰解釋，正常情況下，氣象局若有發布豪雨特報，就不會進行人工增雨，豪雨本身就有可能成災，避免再因人工增雨造成更大災情。

以水庫進帳來看，昨今2天，石門水庫進帳630萬噸，增加2.5天用水；蘭潭仁義潭增加210萬噸，可多用19天；曾文與烏山頭則多出600萬噸，也多了2天用水；至於南化水庫則斬獲710萬噸，一口氣獲得17天用水量。

雖然這波降雨南部水庫有所進帳，但目前全台水庫蓄水率仍呈現北多南少，中部以北主要水庫蓄水率都在8成以上，包括翡翠8成1，寶山第二9成9、永和山9成5、明德9成2，新山更達百分之百，而石門則回升到7成2。至於中部以南蓄水率儘管仍在5成以下，但南化水庫以回升到4成9，仁義潭升至3成6，曾文及烏山頭也有大約4成多。

對於水情燈號是否可能調整，王藝峰說，近來梅雨降雨狀況都蠻符合預期，下月5日將會再討論水情，對於北部水情燈號由水情稍緊綠燈轉為水情正常藍燈、南部地區解除一階限水，是處於比較樂觀的狀態。

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