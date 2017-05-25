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離譜！住戶為霸佔車位 竟拿油漆塗改公有停車格

苗栗縣頭份市某道路上路邊停車格被住戶拿油漆塗改。（記者許展溢攝）

2017-05-25  23:41

［記者許展溢／苗栗報導］實在離譜！苗栗縣頭份市路邊停車收費政策實施近1個月，屢傳有路霸等狀況。有民眾大為不滿檢舉，竟有住戶將門口前的公有停車格擅自塗改，占為己有，不讓人用。頭份市公所強調，該行為已違法。警方說，依法不只可開罰，嚴重者還可提告。

頭份市公所為清除路霸、解決長期交通亂象，實施路邊停車收費，大部分鄉親都能接受、配合。只是上路不久公所先是接到不少民眾抱怨，「停個車也要收費」抗議電話。接著陸續傳出還是有很多人不想繳費，不怕警方開罰，直接在街上併排，違規停車，造成用路人安全困擾。

有民眾不滿向苗栗縣政府1999當家熱線檢舉，竟有人在自家門前，也是市區重要道路，拿起油漆，光明正大的私自塗改家門前停車格。頭份公所獲報派員了解，強調路邊劃設的停車格，都符合法規。

頭份市長徐定禎說，民眾如對住家外停車格有意見，其實是有機會能申請變更。強烈呼籲民眾，切勿未經允許，擅自變更道路交通標線，以免觸法遭罰。

頭份警方指出，此情形可依道路交通管理處罰條例，開罰1200元至2400元，情節嚴重也會面臨被告。

苗栗縣警察局交通隊則強調，路邊停車格變更，必須先由民眾向公所提出申請，經公所、交通隊及當地民意代表實地勘查，如果符合當地交通狀況才能進行變更。

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