端午到鹿港看龍舟 這種交通工具最方便...

鹿港慶端陽的重頭戲即將登場，參賽隊伍都到福鹿溪賣力練習。（記者劉曉欣攝）

2017-05-25 23:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年端午節要來鹿港小鎮看龍舟賽？怕擠不進去比賽場地？還是車很難停，要走很久？鹿港警分局有個溫馨小提醒，「搭接駁車」或是「騎機車」，都是最省時又省力的方法！

「鹿港慶端陽」系列活動的重頭戲即將登場，福鹿溪比賽場地的南北岸道路，仍會進行封閉交管，鹿港警分局建議，一般車輛最好先停好車再搭接駁車，機車騎士在端午節當天，在福鹿溪福興橋（俗稱藍色大橋）北岸附近有規畫機車停車區，方便進出。

鹿港警分局表示，今年龍舟比賽場地交通管制時間，27日、28日、29日只有南岸的台17線到沿海路封閉管制，30日端午節是台17線到沿海路的南北兩岸封閉，端午節當天則增加封閉福鹿溪沿海路到員鹿路的南北雙岸。

鹿港警分局指出，由於龍舟比賽附近並無大型停車場，建議民眾最好是搭接駁車來，騎機車者在端午節當天可以停放在比賽場地附近的機車區，可以方便進出。

今年的交通接駁車，將從27日開到30日，每日早上10點到晚上9點，分成彰濱聯絡線，以及鹿港環鎮線等兩個路線，要逛觀光工廠就搭車到彰濱，要看龍舟就搭環鎮線，如果要看龍舟的民眾，就必須在三民路與復興南路口下車，再步行進入龍舟競賽場地。

今年端午要到鹿港看龍舟賽，藍色大橋旁有規畫機車停車區。（鹿港警分局提供）

鹿港慶端陽的接駁車路線。（記者劉曉欣攝）