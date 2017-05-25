快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
端午到鹿港看龍舟 這種交通工具最方便...
2017-05-25 23:19
鹿港慶端陽的重頭戲即將登場，參賽隊伍都到福鹿溪賣力練習。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年端午節要來鹿港小鎮看龍舟賽？怕擠不進去比賽場地？還是車很難停，要走很久？鹿港警分局有個溫馨小提醒，「搭接駁車」或是「騎機車」，都是最省時又省力的方法！
「鹿港慶端陽」系列活動的重頭戲即將登場，福鹿溪比賽場地的南北岸道路，仍會進行封閉交管，鹿港警分局建議，一般車輛最好先停好車再搭接駁車，機車騎士在端午節當天，在福鹿溪福興橋（俗稱藍色大橋）北岸附近有規畫機車停車區，方便進出。
鹿港警分局表示，今年龍舟比賽場地交通管制時間，27日、28日、29日只有南岸的台17線到沿海路封閉管制，30日端午節是台17線到沿海路的南北兩岸封閉，端午節當天則增加封閉福鹿溪沿海路到員鹿路的南北雙岸。
鹿港警分局指出，由於龍舟比賽附近並無大型停車場，建議民眾最好是搭接駁車來，騎機車者在端午節當天可以停放在比賽場地附近的機車區，可以方便進出。
今年的交通接駁車，將從27日開到30日，每日早上10點到晚上9點，分成彰濱聯絡線，以及鹿港環鎮線等兩個路線，要逛觀光工廠就搭車到彰濱，要看龍舟就搭環鎮線，如果要看龍舟的民眾，就必須在三民路與復興南路口下車，再步行進入龍舟競賽場地。
今年端午要到鹿港看龍舟賽，藍色大橋旁有規畫機車停車區。（鹿港警分局提供）
鹿港慶端陽的接駁車路線。（記者劉曉欣攝）
鹿港警分局公布今年龍舟賽的交管措施。（鹿港警分局提供）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 威力彩6.07億頭獎1注獨得 獎落高雄三民！
- 鋒面滯留 中南部7縣市發布大雨特報！
- 醫病》97歲奶奶抗癌20年 每年感謝多活了1年
- 亂吃胃藥 60歲大叔變波霸
- 交大傳裁半數兼任老師 學生批教部打壓工作權
網友回應
熱門新聞
- 台灣大鳴大放 中國醜態畢露
- 政院傾向訂專法 也修民法
- 專家：後陳馮時代 台灣策略要更靈活
- 政府貼錢讓日本人來玩？ 觀光局打臉蔡正元
- 漢光重頭戲 今澎湖登場
- 防敵直取大台北 淡水河口、松山機場演練反突擊
- 《自由廣場》僑務委員會來函
- 小S號召「紅鯉魚」接力 吳奇隆、五月天都打結
- 爭取同婚30多年 祁家威：雀躍萬分
- 中職Live》高國輝11局致勝安 富邦力退兄弟止敗
- 民法未保障同婚 違憲
- 座車爆炸 希臘前總理巴帕德莫斯重傷
- 號召各界挽袖 台南波麗士捐血贈品大車拚
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 大膽竊賊偷溜進日式料理店 趁店長熟睡偷6萬
- 〈台股青紅燈〉強國人不愛強國幣
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 國民黨魁交接 吳指派曾永權協商
- 防檢濫權 起訴審查將獨立程序
- 法網會外賽》張凱貞6度破發 復仇開胡
- 英國女王 探望恐攻受傷兒童
- 大成路電纜未地下化 民怨市容醜
- 小字典：Micro LED 下一世代顯示新品
- 幫詐欺集團隱身 6大學電腦高手被逮
- 苗栗鄉道解編、縮短 地方批亂來
- 中職》陽建福只投1人次 暌違2年8個月再奪勝
- 看見府城日治文人生活 《洪鐵濤文集》出版
- 北市容積移轉 將取消路寬限制
- 五月天MV拯救世界 聯手奧特曼英雄圓夢
- 東奧總經費估1.39兆日圓
- 社論》可怕的「公務員化」
- 動物園週六、日開派對 相約明年見
- 曼徹斯特爆炸案 手機救她一條命
- 大法官提不同意見 吳陳鐶：全民公投
- 自由談》願天下人愛其所愛
- 礁溪違規農舍 宜縣府：限期月底拆除
- 無四死完投勝 萊斯特宰巨人
- MLB》先發表現不持久 希梅涅茲恐轉任牛棚
- 淡水找農趣 栗子南瓜隧道討喜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：端午到鹿港看龍舟 這種交通工具最方便...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分