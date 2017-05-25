大雨特報升級 屏東縣嚴防豪雨

氣象局晚間10點10分將屏東縣的大雨特報改為豪雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-25 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局晚間9點10分發布7縣市大雨特報，並在晚間10點10分將屏東縣的大雨特報改為豪雨特報。

鋒面滯留在巴士海峽，易有短時強降雨，今（25）日屏東地區已有豪雨發生；今晚至明（26日）晨屏東地區有局部大雨或豪雨發生的機率，高雄、臺東地區及南投、嘉義、臺南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。

大雨特報縣市：南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市、台東縣。

豪雨特報縣市：屏東縣