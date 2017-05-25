首屆桃園新創之星選拔 送你到美國矽谷培訓

2017-05-25 22:43

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局舉辦「第一屆桃園新創之星選拔大賽」，將遴選2組優勝團隊，優勝團隊可獲得25萬元獎金，並獲安排前往美國前500大矽谷加速器培訓，同時參加美國知名TechCrunch Disrupt SF創新創業展，讓新創產品有機會接軌國際連結美國矽谷行銷全球。

青年事務局長陳家濬表示，創業之星選拔大賽即日起至6月6日截止收件，歡迎從事智慧裝置、物聯網、生技醫療、機器人、AI人工智慧、AR/VR/MR等相關產業5年內的新創公司或團隊報名；6月9日公布入選團隊，6月下旬進行決賽。報名網址。