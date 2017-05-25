鋒面滯留 中南部7縣市發布大雨特報！

中央氣象局晚間9點10分發布7縣市大雨特報。（圖擷取自中央氣象局）

2017-05-25 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局晚間9點10分發布7縣市大雨特報。

氣象局表示，鋒面滯留巴士海峽，容易發生短時強降雨，今（25）日高雄、台東、屏東地區及南投、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區也請慎防淹水。

7個大雨特報縣市，包括：南投縣、嘉義縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣。