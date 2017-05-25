塞塞塞！大溪人假日回家困難 交通局決定這樣做…
2017-05-25 21:38
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區名列「十大觀光小城」，每逢例假日，大溪老城區交通壅塞，連住在老城區的居民假日返鄉也塞在車陣中，苦不堪言；在地市議員陳治文、楊朝偉今天一個邀集市府交通局、大溪警分局會勘，一個召開行人徒步區動線檢討會，交通局決議透過增設停一、停二電子資訊設備，現有停車場外圍車輛動線重新規劃，以及例假日下午2點至6點管制車輛（當地居民除外）進入老街等方式改善。
大溪人假日回個家有多困難？包括興和里長邱財榮、福仁里長黃春成和多位里民表示，大溪老街、中正公園旁的停一、停二停車場的停車數量有限，每逢假日期間均滿場，由於太多車輛等候進場停車，造成當地中正路回堵至康莊路，使老城區交通打結，有里民從康莊路走中正路到仁愛路短短500公尺，曾經開車開了4、50分鐘，讓里民成了次等公民！
還有里民抱怨說，這麼多年來大溪假日人潮這麼多，絕大多數的大溪居民得到什麼？得到塞車、出入不便、垃圾，只有那些做生意的賺飽飽；假日違規停車的一堆、甚至併排更是討厭，居民去趕他們還被回嗆這又不是你家的地！
對此，交通局表示，大溪老城區早期規劃的道路並不寬敞，大溪老街外圍的月眉與橋頭停車場共721格停車格，老街和市區路邊街道有215格、3處停車場共156格，塞車的原因主要是外地遊客根本不知道外圍與市區還有多少停車位？拚命往市區擠，反造成在地困擾。
交通局為提醒遊客提早改道，將增設停車資訊指示系統已經發包，預計7月完成，大溪警分局即日起於例假日下午2點至6點派員警在康莊路、中正路口實施交通管制，除大溪居民的車輛，禁止外車進入；停一、停二停車場外圍車輛動線也會重新規劃，以改善車輛回堵的問題。
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