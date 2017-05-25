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適性學習 新榮高中學子秀成果

2017-05-25  21:26

［記者王涵平／台南報導］新榮高中今日舉行學習成果展，學生一手包辦演出的時尚造型舞台秀，展現動感、時尚、炫麗等多樣風貌，博得滿堂彩。

「時尚造型科畢業成果展」暨「適性學習教育資源均質化教學專題展示」由太鼓隊震撼鼓聲揭開序幕，資訊科空拍練習機、餐飲科花式飲調、熱舞社協同表演，相當熱鬧。

其中由時尚造型科學生發揮想像力及創意，穿著自己設計的服飾、配件，整體造型一手包辦，親自擔綱演出「花漾璀璨」、「狐媚魔道」、「酷炫黑白」等不同主題造型舞台秀，成為活動焦點。

新榮高中校長劉昌蒲表示，對於學生在最短的時間內呈現精彩動人的表現，感到滿意及驕傲。

長榮大學「無人機應用學系」提供新榮高中資訊科空拍機維修與操作的相關資源，在教學合作模式下，完整規劃學生未來在無人機應用的就學、就業。

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  • 新榮高中今日舉行學習成果展，學生一手包辦演出的時尚造型舞台秀，展現動感、時尚、炫麗等多樣風貌，博得滿堂彩。（記者王涵平攝）

    新榮高中今日舉行學習成果展，學生一手包辦演出的時尚造型舞台秀，展現動感、時尚、炫麗等多樣風貌，博得滿堂彩。（記者王涵平攝）

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