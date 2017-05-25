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竹縣續吵居住正義 議員請中央修法降自用住宅稅率

2017-05-25  21:29

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣房屋稅爭議今天持續在議會場內、外熱鬧論戰，除有國民黨議員林思銘公開抨擊請辭的高偉凱、周江杰鼓動鄉親反商仇富，挑起族群對立，心態可議。也有該黨議員甄克堅提案要縣府行文立院調降自用住宅稅率，算另類遏止「炒房」手段，而民國黨議員邱靖雅則要求縣府重新計算地段率，還賦稅公平性給鄉親。

國民黨籍新竹縣議員甄克堅說，經濟不景氣，全國民眾所得過低，新竹縣這波的房屋標準單價和地段率都調整過高，再加上年輕人購屋貸款壓力過大，為了符合民眾持有自用住宅房屋年限的公平正義，他提案通過，讓縣府去行文立院，建請下修自用住宅房屋稅率。

甄克堅的版本是，讓持有房子自住8年以下的人維持繳現行1.2％的房屋稅率，持有8到20年的調降為1.0％，20年到30年的調降為0.8％，30年以上的調降到0.6％。

邱靖雅則主張縣府應考量房屋會持續折舊，所在的路段價值早已算在地價稅裡，所以在房屋稅地段率的考量上應該有更多、更合理的思考，要求縣府重新計算，且提出計算方式供議會參考。

也是國民黨的議員張志弘、彭余美玲、楊敬賜都說，導致今年房屋稅飆高的主因就是地段率調整過大，還採「大街廓」方式，把緊鄰交通要道的房子，和躲在要道旁巷弄內的房子看做同一等級，也沒有考慮房屋新舊等其他因素，明顯不公，要求立刻重新檢討、調整。

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  • 國民黨新竹縣議員甄克堅（左）提案請縣府行文立院財委會等修降自住房屋稅的稅率，同黨議員張志弘（右）則要求縣府稅捐局立刻重新檢討調整過高的地段率，以民眾房舍現況進行評估和調整。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員甄克堅（左）提案請縣府行文立院財委會等修降自住房屋稅的稅率，同黨議員張志弘（右）則要求縣府稅捐局立刻重新檢討調整過高的地段率，以民眾房舍現況進行評估和調整。（記者黃美珠攝）

  • 民國黨新竹縣議員邱靖雅（左）要求縣府重新計算房屋稅的地段率，並且提出計算方式，議長張鎮榮（右）支持她的主張。（記者黃美珠攝）

    民國黨新竹縣議員邱靖雅（左）要求縣府重新計算房屋稅的地段率，並且提出計算方式，議長張鎮榮（右）支持她的主張。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨新竹縣議員彭余美玲（右）今天也替竹東地區的地段率調漲過高幫鄉親跳腳。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員彭余美玲（右）今天也替竹東地區的地段率調漲過高幫鄉親跳腳。（記者黃美珠攝）

  • 國民黨新竹縣議員甄克堅提案請縣府行文立院財委會等修降自住房屋稅的稅率，算是另類遏止炒房。（記者黃美珠攝）

    國民黨新竹縣議員甄克堅提案請縣府行文立院財委會等修降自住房屋稅的稅率，算是另類遏止炒房。（記者黃美珠攝）

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