竹縣續吵居住正義 議員請中央修法降自用住宅稅率

2017-05-25 21:29

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣房屋稅爭議今天持續在議會場內、外熱鬧論戰，除有國民黨議員林思銘公開抨擊請辭的高偉凱、周江杰鼓動鄉親反商仇富，挑起族群對立，心態可議。也有該黨議員甄克堅提案要縣府行文立院調降自用住宅稅率，算另類遏止「炒房」手段，而民國黨議員邱靖雅則要求縣府重新計算地段率，還賦稅公平性給鄉親。

國民黨籍新竹縣議員甄克堅說，經濟不景氣，全國民眾所得過低，新竹縣這波的房屋標準單價和地段率都調整過高，再加上年輕人購屋貸款壓力過大，為了符合民眾持有自用住宅房屋年限的公平正義，他提案通過，讓縣府去行文立院，建請下修自用住宅房屋稅率。

甄克堅的版本是，讓持有房子自住8年以下的人維持繳現行1.2％的房屋稅率，持有8到20年的調降為1.0％，20年到30年的調降為0.8％，30年以上的調降到0.6％。

邱靖雅則主張縣府應考量房屋會持續折舊，所在的路段價值早已算在地價稅裡，所以在房屋稅地段率的考量上應該有更多、更合理的思考，要求縣府重新計算，且提出計算方式供議會參考。

也是國民黨的議員張志弘、彭余美玲、楊敬賜都說，導致今年房屋稅飆高的主因就是地段率調整過大，還採「大街廓」方式，把緊鄰交通要道的房子，和躲在要道旁巷弄內的房子看做同一等級，也沒有考慮房屋新舊等其他因素，明顯不公，要求立刻重新檢討、調整。

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