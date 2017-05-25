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義美小泡芙、捲心酥 全通路喊漲

2017-05-25  23:07

〔即時新聞／綜合報導〕義美小泡芙、捲心酥是不少民眾心中的經典零食，但近日傳出義美有3款零食均調漲售價，原因則是產銷成本增加。

《蘋果日報》報導，近日有民眾到超商消費時發現，義美的盒裝小泡芙售價從28元變成32元，據4大超商指出，他們在上月接獲義美通知，因產銷成本增加將進行全通路調漲，除了盒裝小泡芙外，捲心酥從32元調整為35元，牛奶捲則是從38元變43元。

不過各超商門市的調整時間略有差異，其中7-ELEVEn門市是從22日開始調漲，全家、ok便利商店則是從24日開始，萊爾富則是要到31日才會調整為新價格。

義美對此表示，小泡芙是10年來第一次漲價，捲心酥上次則是在2015年調漲過，本次調整是因為營運成本增加，目前只有小泡芙、捲心酥、牛奶捲進行調整。

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  • 義美小泡芙是不少民眾心中的經典零食，但近日傳出義美有3款零食都將調漲售價。（資料照，記者劉信德攝）

    義美小泡芙是不少民眾心中的經典零食，但近日傳出義美有3款零食都將調漲售價。（資料照，記者劉信德攝）

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