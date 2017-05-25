義美小泡芙、捲心酥 全通路喊漲
2017-05-25 23:07
〔即時新聞／綜合報導〕義美小泡芙、捲心酥是不少民眾心中的經典零食，但近日傳出義美有3款零食均調漲售價，原因則是產銷成本增加。
《蘋果日報》報導，近日有民眾到超商消費時發現，義美的盒裝小泡芙售價從28元變成32元，據4大超商指出，他們在上月接獲義美通知，因產銷成本增加將進行全通路調漲，除了盒裝小泡芙外，捲心酥從32元調整為35元，牛奶捲則是從38元變43元。
不過各超商門市的調整時間略有差異，其中7-ELEVEn門市是從22日開始調漲，全家、ok便利商店則是從24日開始，萊爾富則是要到31日才會調整為新價格。
義美對此表示，小泡芙是10年來第一次漲價，捲心酥上次則是在2015年調漲過，本次調整是因為營運成本增加，目前只有小泡芙、捲心酥、牛奶捲進行調整。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- （獨家）豬哥亮訃文不見謝金燕 理由曝光竟然是...
- 江口洋介娶森高千里恩愛18年 婚變攏是假消息
- 榮光教會惡火釀1死1傷 起火點可能在一樓主聖堂
- 專利連結條文有疑義 「藥事法草案」過初審仍待協商
- 再度敗給AlphaGo 柯潔：一度以為離勝利很近
- 雅加達自殺炸彈攻擊 傷亡攀升至5死10傷
- 南市議會衝突 綠質疑攻擊女議長、藍批違民意
- （專訪，影音）凍齡張玉嬿桃花沒著落 問唐綺陽卻得到這答案
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 港大民調：香港人最喜歡台灣人 最討厭的不意外
- 友人曼徹斯特遇刺 自殺炸彈客萌生「報復欲望」
- 中國一帶一路 路透調查：95％日企不想參加
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 酒駕慣犯3度被逮 竟反咬遭撞被害車主
- 龍潭大池龍舟賽 202隊端午連假爭霸
- 肌萎兒伍建瑋 好成績回報單親媽
- 【防過敏特企2】 抑制塵蟎成長(除濕機)好幫手
- MLB》堅持不讓田中檢查 洋基主帥：又不是蜘蛛人
- 竹科老舊廠房更新 明年動工
- 阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了
- 獨家》同婚釋憲前 總統令綠縣市首長「回應注意平衡」
- 巨人一軍首秀 岱桑預計6.9戰老東家
- 開唱飆速完售 鄭宜農笑嗆前夫「不是只有滅火器...」
- 議員質詢轟不讓 傅崐萁被「罰站」…
- 中國加強打房 鼎固對上海仍樂觀
- 《體育署調查六都中最胖》 鄭文燦︰不能市長胖就說桃園胖
- MLB》超狂腿哥 靠1壘打奔3壘包驚奇逆轉（影音）
- 日職》井口資仁寫紀錄 羅德5轟炸軟銀復仇（影音）
- 維冠案二審辯論 5被告都不認罪
- 「手心手背都是肉」 她哽咽籲反同接納變性人、同志
- 台灣布農族歌手 華府認老鄉
- 日職》阪神球星被砸臉血流不止 歷史第2的紀錄恐中斷（影音）
- 鋒哥現身玉山盃 萬昭清秀二刀流
- 擋不住的「恐怖3巨頭」 騎士聽牌
- 遭橫掃又如何 帕帥挺子弟兵
- 價崩？原來是為節稅 大直水岸豪宅67折移轉
- 台壽保1元買安聯8萬張保單 破局
- 中職Live》統一獅打瘋了！15安斬斷桃猿8連勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：義美小泡芙、捲心酥 全通路喊漲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分