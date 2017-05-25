南市農會粽藝拚創意 歸仁農會「粽意方程式」獲金獎
2017-05-25 20:41
［記者王涵平／台南報導］推廣台南好米，南市農業局今日辦理「臺南好米端午飆創意」健康米食粽藝創意競賽，32區農會參賽選手使出渾身解數，由歸仁區農會以「粽意方程式」獲得金獎。
農業局表示，邀請臺南區農業改良場前推廣課長李月寶、遠東科技大學老師李尚穗、臺南應用科技大學老師戴淑貞等名師擔任評審，就口味、粽子觀感、創意設計、材料搭配說明及主題訴求符合度等項目進行評審。
32區農會端出「臺南真蒡」、「粽望所歸」、「菱角九榖粽」、「夏筍點鳳綴龍粽」、「蜜蓮荷香粽」、「福圓雞丁養生粽」等32道創意好粽，現場搭配展出臺東30號、臺農71號、臺稉2號、臺稉9號、臺南14號、臺南16號等農會及碾米廠的優質品牌米，充份展現台南水稻品牌多樣性。
農業局表示，南市每年水稻種植面積為2萬4千公頃，年產值37億元，以臺南11號為主要栽培品種。輔導農民栽培「臺南16號」品種，106年度的推廣面積逾100公頃，鼓勵民眾「買好米、吃好米」。
今日競賽結果金獎為歸仁區農會（粽意方程式）；銀獎有官田區農會（菱角九穀粽）、鹽水區農會（節節高升福氣粽）；銅獎有安定區農會（豆豆三杯雞粽）、西港區農會（麻油雞粽）、北門區農會（紅麴香虱粽）；創意獎有學甲區農會（黑豆魚香養生粽）、山上區農會（粽望所歸）、新營區農會（養生麻糬粽）；優選獎有東山區農會（福圓雞丁養生粽）、仁德區農會（米豆靚桃粽）、南化區農會（桂氣逼人、紫醉金米QQ粽）、七股區農會（思慕の粽）、將軍區農會（將軍牛蒡香鬆素粽）。
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