明鋒面南移 中部以北降雨減緩 早晚偏涼
2017-05-25 20:47
明天南部、東部和中部以北山區仍有下局部短暫陣雨的機率，提醒外出時需攜帶雨具。（資料照，記者林正堃攝）
〔即時新聞／綜合報導〕明（26）天鋒面南移，中部以北降雨強度將會減緩，全台大多為多雲的天氣，中部以北山區、南部和東半部仍有可能下局部短暫陣雨。北部和東北部溫度較今日微幅上升，但仍有涼意。
根據《中央氣象局》天氣預報，明天隨著鋒面南移至巴士海峽，中部以北雨勢減緩，全台各地以及外島大多為多雲的天氣。南部、東部以及中部以北山區仍有下局部短暫陣雨的機率，提醒外出時需攜帶雨具。
溫度方面，由於持續受到東北風影響，北部和東北部溫度雖有小幅回升，但早晚偏涼，低溫多在21到22度。北部和東部高溫25至27，中南部高溫則在28至31度，外島高溫則是27到28度。
紫外線指數的方面，明天北部以及東部都是中量級，中南部為高量級。外島皆為過量級，提醒應避免久曬。
空氣品質方面，明天新竹、苗栗和東半部為良好，其他地區皆為普通。
根據氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中撰文指出，端午連假期間（27至30日），鋒面滯留巴士海峽，東半部以及中南部山區有下局部短暫陣雨的機率，週末北部也有零星少量的降雨機率。
北部和東北部早晚偏涼，低溫多在21到22度，高溫25至27，中南部高溫則在28至31度（圖擷取自中央氣象局）
明天北部以及東部紫外線指數為中量級，中南部為高量級。外島皆為過量級（圖擷取自中央氣象局）
明天新竹、苗栗和東半部空氣品質為良好，其他地區皆為普通。（圖擷取自環保署）
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