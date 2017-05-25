| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面滯留 中南部7縣市發布大雨特報！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

明鋒面南移 中部以北降雨減緩 早晚偏涼

明天南部、東部和中部以北山區仍有下局部短暫陣雨的機率，提醒外出時需攜帶雨具。（資料照，記者林正堃攝）

2017-05-25  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕明（26）天鋒面南移，中部以北降雨強度將會減緩，全台大多為多雲的天氣，中部以北山區、南部和東半部仍有可能下局部短暫陣雨。北部和東北部溫度較今日微幅上升，但仍有涼意。

根據《中央氣象局》天氣預報，明天隨著鋒面南移至巴士海峽，中部以北雨勢減緩，全台各地以及外島大多為多雲的天氣。南部、東部以及中部以北山區仍有下局部短暫陣雨的機率，提醒外出時需攜帶雨具。

溫度方面，由於持續受到東北風影響，北部和東北部溫度雖有小幅回升，但早晚偏涼，低溫多在21到22度。北部和東部高溫25至27，中南部高溫則在28至31度，外島高溫則是27到28度。

紫外線指數的方面，明天北部以及東部都是中量級，中南部為高量級。外島皆為過量級，提醒應避免久曬。

空氣品質方面，明天新竹、苗栗和東半部為良好，其他地區皆為普通。

根據氣象專家吳德榮在《洩天機教室》中撰文指出，端午連假期間（27至30日），鋒面滯留巴士海峽，東半部以及中南部山區有下局部短暫陣雨的機率，週末北部也有零星少量的降雨機率。

北部和東北部早晚偏涼，低溫多在21到22度，高溫25至27，中南部高溫則在28至31度（圖擷取自中央氣象局）

明天北部以及東部紫外線指數為中量級，中南部為高量級。外島皆為過量級（圖擷取自中央氣象局）

明天新竹、苗栗和東半部空氣品質為良好，其他地區皆為普通。（圖擷取自環保署）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 天氣預報
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：明鋒面南移 中部以北降雨減緩 早晚偏涼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.