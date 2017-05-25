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月台閘門工程延宕 北捷公司竟未開罰

台北捷運淡水站月台閘門工程停擺多時。（許淑華研究室提供）

2017-05-25  20:31

〔記者何世昌／台北報導〕台北捷運落軌事件頻傳，近4年發生47件，並釀1死；為了避免落軌，北捷公司斥資上億元建置月台閘門。民進黨台北市議員許淑華發現，雙連等37站月台閘門工程停擺多時，經查是包商倒閉所致；但北捷公司任由擺爛延宕、未依約開罰，還特許廠商展延工期329天，質疑包庇。

對此北捷公司回應，工期展延並非由北捷公司片面認定，而是向北市府採購申訴審議委員會申請調解；若逢颱風等不可抗力因素，依約可不計入工期，可予以展延，因此沒有罰款。月台閘門目前工程進度順利，預計明年7月底完成。

許淑華今下午在交通部門質詢時指出，雙連等37站月台閘門原訂明年4月完工，但因包商倒閉，尚有19站未進場施作。根據合約，工程明顯落後，依約每日可開罰20萬元，累計至今至少開罰2400萬元！但北捷公司未依約開罰，還允許廠商申請工期展延329天。

許表示，月台閘門工期延宕已非首例。2013年西門等15月台閘門工程，因廠商資金短缺而工程落後；去年4月遭審計部糾舉。若北捷公司未記取前車之鑑、追究責任，她將送監察院糾舉。

對此北捷公司總經理顏邦傑允諾，工程明年7月底前會完工；若查有人員失職，必追究責任。

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  • 台北市議員許淑華發現，雙連等37站月台閘門工程停擺多時，經查是包商倒閉所致；但北捷公司任由擺爛延宕、未依約開罰，還特許廠商展延工期329天。（記者何世昌攝）

    台北市議員許淑華發現，雙連等37站月台閘門工程停擺多時，經查是包商倒閉所致；但北捷公司任由擺爛延宕、未依約開罰，還特許廠商展延工期329天。（記者何世昌攝）

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