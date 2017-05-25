中國網友驚見「智能機器」 上樓往下看驚呆了

2017-05-25 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國有一名學生在校內的圖書館發現了一台機器，外觀充滿了科技感，不過這名學生從樓上往下看時，卻意外發現機器只是空殼，裡面竟坐了一個人！此事也引發中國網友熱議，有人就開玩笑地說：「自動販賣機、提款機裡面都是這樣的！」

根據網友PO出的照片，網友指稱，這台寫著「未來簡史」簡介的機器，外觀看起來「很智能」，但他走到樓上，往下看，讓他「驚呆了」，裡面竟有一個人！

此事在中國社群「微博」展開熱議，有中國網友便稱：「這有什麼大驚小怪的，自動販賣機、提款機裡面都是這樣的」，還有人說：「實不相瞞，我是在自動取款機裡面工作的」、「你們不知道嗎，ATM機裡都坐著一個小姐姐呢」、「你以為洗衣機真的是機器？其實都是媽媽在洗」，引起歪樓留言。