日月潭頭社淹水瓜果爛一片 民批大排未清釀禍
日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，惟大排宣洩不及，以致絲瓜田全泡在水裡，農民在大雨後巡園，仍有積水還未消退。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣日月潭頭社盆地因連日午後大雨，導致排水宣洩不及，造成金針、瓜果、豆類農園大淹水，影響面積超過10公頃，而先前南投縣政府、魚池鄉公所才會勘大排淤積，詎料還沒來得及清疏就出現大雨淹水，而泡過水的瓜果藤蔓經日曬後都已枯黃腐爛，農產損失恐逾3成，對此，縣府工務處表示將會盡速清淤，並針對激烈天候研議提前清理，避免淹水再發生。
頭社盆地因地勢低窪、含水高，過去幾乎逢雨必淹，自5年前區域大排出水口拓寬整治後，近年已鮮少淹水，惟日前民眾發現大排出現多處藻類、布袋蓮，以及農業圍網資材垃圾堵住水流，擔心大雨釀災便委請縣府、公所會勘，只是會勘後還沒有下文就淹水，民眾直指效率不彰以致大排未清才釀禍。
頭社村長黃順昱表示，雨季大排內植物生長快速，加上大雨沖刷上游垃圾，水道容易淤積，過去縣府每年都會清淤，但今年動作慢半拍，以致超過50公頃的絲瓜田，至少10公頃受淹水影響，粗估農損恐逾3成。
與頭社相鄰的武登村村長黃永斌說，頭社5年來沒淹過水，除了區排出口拓寬奏效外，定期清淤也是關鍵，本來可以預防的，卻因來不及清而淹水，公部門應更積極謹慎。
農民則說，泡過水的瓜果田園面積超過10公頃，絲瓜、豆類、番茄藤蔓經日曬後都已枯黃腐爛，許多掛瓜待採的農產如今卻都爛掉，想要重種也因節氣配合不上只能作罷，公部門責無旁貸。
轄管區域大排的縣府工務處回應，淹水除了淤積未清外，中上游的水道過窄也是原因之一，近期將委請公所先行清除淤積水道，日後則會針對激烈天候研議提前清疏，避免強降雨釀災。
魚池鄉公所則說，現階段將盡速清淤，明年度則會編列預算針對支排淤積，提前在2、3月處理，盼降低大排主線淤積壓力，也能防患未然。
-
日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，惟大排遭藻類、布袋蓮、垃圾堵住，民眾直指清淤不及才釀成上游（遠處）農田淹水。（記者劉濱銓攝）
-
日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，卻因窪地大排宣洩不及，以致金針花、絲瓜田全都泡在水裡。（記者劉濱銓翻攝）
-
日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，惟大排宣洩不及，以致敏豆田全泡在水裡，近日經太陽曬，作物、藤蔓已開始枯黃腐爛。（記者劉濱銓攝）
-
日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，惟大排宣洩不及，以致番茄園全泡在水裡，近日經太陽曬，作物、藤蔓已開始枯黃腐爛。（記者劉濱銓攝）
-
日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，惟大排宣洩不及，以致絲瓜田全泡在水裡，近日經太陽曬，藤蔓已開始枯黃腐爛，農損恐逾3成。（記者劉濱銓攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運
- 知本濕地規劃太陽光電示範區 保育團體促資訊透明化
- 訪古「雄」夯 興濱、見城行腳感受在地人文
- 珍惜家庭影帶 台史博教修復保存
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 起重機纜繩纏頸 26歲工人當場被捲斷頭…
- 就是抓不怕！男6次酒駕被逮還想求饒
- 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 新光金大公主吳欣盈臉書宣布： 離婚官司勝訴了！
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 「緝狐對象」流竄印馬設立詐騙機房 終於GG了
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- MLB》陳偉殷先前爆動刀傳聞 馬林魚總裁：手術非考慮選項
- 竊車集團偷遍中南部 得手上百輛「借屍還魂」銷贓
- 曾沛慈談姊弟戀 搞到人格分裂
- 動物園週六、日開派對 相約明年見
- 李明哲救援小組批蔡政府冷血 府：理解家屬急切心情
- 求援2000萬遭妻嗆離婚 ?柯：家務事不要公開問
- 偷帶人民幣近10萬入境 海關當場查扣
- （影音）鄭人碩受封「台灣種馬」 徐麗雯虧：睡遍桃園以北旅社
- 北市容積移轉 將取消路寬限制
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 賴神爭台積電落腳台南 ? 花媽：台南沒土地
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- Oitside》為何西班牙人這麼晚才吃飯？
- 婦人臥軌被火車撞死 警方研判憂鬱症病發尋短
- 國道1號回堵釀禍 清潔隊轉運車被撞翻
- 為受刑人送上心靈雞湯 新北市圖漂書到基隆監獄
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 出賣團員辦預付卡 中國領隊等4人遭拘提
- 傳中華救總撤訴 信義區1.4公頃土地將蓋社會住宅
- 宅男女神邵庭強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
- 台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義
- 少女初夜「開後門」 男友躲衣櫃被揪出
- 丈夫葬身火場 妻哭喊「不要放我一個人」
- SJ圭賢今入伍 小平頭道別粉絲
- 日職》阪神球星被砸臉血流不止 歷史第2的紀錄恐中斷（影音）
標題：日月潭頭社淹水瓜果爛一片 民批大排未清釀禍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email