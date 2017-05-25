日月潭頭社淹水瓜果爛一片 民批大排未清釀禍

日月潭頭社盆地日前遇上強降雨，惟大排宣洩不及，以致絲瓜田全泡在水裡，農民在大雨後巡園，仍有積水還未消退。（記者劉濱銓攝）

2017-05-25 19:47

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣日月潭頭社盆地因連日午後大雨，導致排水宣洩不及，造成金針、瓜果、豆類農園大淹水，影響面積超過10公頃，而先前南投縣政府、魚池鄉公所才會勘大排淤積，詎料還沒來得及清疏就出現大雨淹水，而泡過水的瓜果藤蔓經日曬後都已枯黃腐爛，農產損失恐逾3成，對此，縣府工務處表示將會盡速清淤，並針對激烈天候研議提前清理，避免淹水再發生。

頭社盆地因地勢低窪、含水高，過去幾乎逢雨必淹，自5年前區域大排出水口拓寬整治後，近年已鮮少淹水，惟日前民眾發現大排出現多處藻類、布袋蓮，以及農業圍網資材垃圾堵住水流，擔心大雨釀災便委請縣府、公所會勘，只是會勘後還沒有下文就淹水，民眾直指效率不彰以致大排未清才釀禍。

頭社村長黃順昱表示，雨季大排內植物生長快速，加上大雨沖刷上游垃圾，水道容易淤積，過去縣府每年都會清淤，但今年動作慢半拍，以致超過50公頃的絲瓜田，至少10公頃受淹水影響，粗估農損恐逾3成。

與頭社相鄰的武登村村長黃永斌說，頭社5年來沒淹過水，除了區排出口拓寬奏效外，定期清淤也是關鍵，本來可以預防的，卻因來不及清而淹水，公部門應更積極謹慎。

農民則說，泡過水的瓜果田園面積超過10公頃，絲瓜、豆類、番茄藤蔓經日曬後都已枯黃腐爛，許多掛瓜待採的農產如今卻都爛掉，想要重種也因節氣配合不上只能作罷，公部門責無旁貸。

轄管區域大排的縣府工務處回應，淹水除了淤積未清外，中上游的水道過窄也是原因之一，近期將委請公所先行清除淤積水道，日後則會針對激烈天候研議提前清疏，避免強降雨釀災。

魚池鄉公所則說，現階段將盡速清淤，明年度則會編列預算針對支排淤積，提前在2、3月處理，盼降低大排主線淤積壓力，也能防患未然。