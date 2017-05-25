| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
急尋！今彩539頭獎800萬還沒領 本月底即將截止 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

周家古早味鹼粽含禁用硼砂 南市衛生局函辦業者

2017-05-25  19:31

〔記者王俊忠／台南報導〕彰化縣衛生局抽驗端午節應景食品，檢出蝦皮拍賣網站販賣的台南「周家古早味鹼粽」含禁用硼砂，今上午南市衛生局獲報後到周家稽查，查扣已開封的三十七公克硼砂，現場已無鹼粽，衛生局會依食安法將業者函送檢方偵辦、追究刑責。

南市衛生局在25日上午接獲彰化縣衛生局通知表示於蝦皮拍賣網站購得台南「周家古早味鹼粽」，檢出不得添加使用的硼砂。南市衛生局立即到南市東區周家作業場所查察。

衛生局人員在周家查扣已開封的硼砂三十七公克，現場已無鹼粽。經查該業者於五月十五日以硼砂製作最後一批三十顆鹼粽，自己食用十顆、女兒十顆（拍賣網站販賣），其他十顆全數零售或送人食用。衛生局會設法追回已賣出、外流的硼砂鹼粽。

衛生局食藥科表示，早期硼砂使用在製作鹼粽可增加產品Q度與外觀漂亮度，但二十年前已禁止使用了，周家製作的七十歲老婦可能不知道禁用法規，才延用硼砂來做鹼粽，衛生局要求業者不能再這麼做，硼砂可能會造成人體出現嘔吐、腹痛、腹脹、腹瀉等不適症，是禁用的有害添加物。

南市衛生局長陳怡說，製作鹼粽建議視需要添加合法添加物「三偏磷酸鈉」，取代會危害人體健康的硼砂。

廣告
  • 南市衛生局人員到製作硼砂鹼粽的周家業者處所，查扣三十七公克已開封的硼砂。（記者王俊忠翻攝）

    南市衛生局人員到製作硼砂鹼粽的周家業者處所，查扣三十七公克已開封的硼砂。（記者王俊忠翻攝）

  • 南市衛生局人員到製作硼砂鹼粽的周家業者處所稽查。（記者王俊忠翻攝）

    南市衛生局人員到製作硼砂鹼粽的周家業者處所稽查。（記者王俊忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 周家古早味鹼粽 硼砂 鹼粽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：周家古早味鹼粽含禁用硼砂 南市衛生局函辦業者


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.