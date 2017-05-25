周家古早味鹼粽含禁用硼砂 南市衛生局函辦業者

2017-05-25 19:31

〔記者王俊忠／台南報導〕彰化縣衛生局抽驗端午節應景食品，檢出蝦皮拍賣網站販賣的台南「周家古早味鹼粽」含禁用硼砂，今上午南市衛生局獲報後到周家稽查，查扣已開封的三十七公克硼砂，現場已無鹼粽，衛生局會依食安法將業者函送檢方偵辦、追究刑責。

南市衛生局在25日上午接獲彰化縣衛生局通知表示於蝦皮拍賣網站購得台南「周家古早味鹼粽」，檢出不得添加使用的硼砂。南市衛生局立即到南市東區周家作業場所查察。

衛生局人員在周家查扣已開封的硼砂三十七公克，現場已無鹼粽。經查該業者於五月十五日以硼砂製作最後一批三十顆鹼粽，自己食用十顆、女兒十顆（拍賣網站販賣），其他十顆全數零售或送人食用。衛生局會設法追回已賣出、外流的硼砂鹼粽。

衛生局食藥科表示，早期硼砂使用在製作鹼粽可增加產品Q度與外觀漂亮度，但二十年前已禁止使用了，周家製作的七十歲老婦可能不知道禁用法規，才延用硼砂來做鹼粽，衛生局要求業者不能再這麼做，硼砂可能會造成人體出現嘔吐、腹痛、腹脹、腹瀉等不適症，是禁用的有害添加物。

南市衛生局長陳怡說，製作鹼粽建議視需要添加合法添加物「三偏磷酸鈉」，取代會危害人體健康的硼砂。