阿美族「吳季剛」 將祖先的驕傲穿在身上

台南應用科技大學服裝設計系四年級的林誌忠，將祖先的驕傲穿在身上。（記者黃文瑜攝）

2017-05-25 20:18

〔記者黃文瑜／台南報導〕歷史可以在衣服上！台南應用科技大學服裝設計系四年級的林誌忠，是花蓮阿美族的原住民，他將原住民經歷日治的歷史、原住民傳統刺繡文化及現代感西裝，融入設計中，3套服飾獲得評審高度青睞，奪得新一代設計展時尚設計類，金點新秀年度最佳設計獎。

林誌忠讀高中時加入原住民舞蹈社，穿著傳統服飾表演時，他突然開始好奇為什麼傳統的衣服如此搭配，對花樣、圖飾開始感興趣，加上媽媽告訴他「衣服可以改變一個人的氣質」，因此他上踏上服裝設計之路。

此次參展的3套作品，除了隱涵歷史、文化、現代感三樣元素外，還分別代表原住民的角色，包括長老、勇士及祖靈。代表長老的服裝有頂大大的草帽，因為阿美族的頭目會戴大帽子；勇士則是大衣長褲搭毛巾，表現在山林間保護皮膚的意境，及勤奮的象徵。最後是撐傘的祖靈，林誌忠說，在日治時期，日本人禁止原住民持有長矛，連祭典上都不能使用，只好以傘代替矛，融入服飾象徵祖靈的保護。

「他的作品因富涵原創性及商業性，令評審印象深刻。」指導老師蔡宜錦表示，新一代設計展是業界尋找新血的地方，因此只要在展中得獎，工作就會自己找上門，完全不擔心畢業就失業的問題。不過林誌忠知道自己得獎後，反而跑去躲起來，「要冷靜」，他說，因為得獎更發現自己的不足，想要更精進，畢業後他希望回鄉，更多了解、推廣原住民文化、回饋家鄉，因為「文化」是他最珍貴的資產，也是「創作靈感的來源」。