阿美族「吳季剛」 將祖先的驕傲穿在身上
2017-05-25 20:18
台南應用科技大學服裝設計系四年級的林誌忠，將祖先的驕傲穿在身上。（記者黃文瑜攝）
〔記者黃文瑜／台南報導〕歷史可以在衣服上！台南應用科技大學服裝設計系四年級的林誌忠，是花蓮阿美族的原住民，他將原住民經歷日治的歷史、原住民傳統刺繡文化及現代感西裝，融入設計中，3套服飾獲得評審高度青睞，奪得新一代設計展時尚設計類，金點新秀年度最佳設計獎。
林誌忠讀高中時加入原住民舞蹈社，穿著傳統服飾表演時，他突然開始好奇為什麼傳統的衣服如此搭配，對花樣、圖飾開始感興趣，加上媽媽告訴他「衣服可以改變一個人的氣質」，因此他上踏上服裝設計之路。
此次參展的3套作品，除了隱涵歷史、文化、現代感三樣元素外，還分別代表原住民的角色，包括長老、勇士及祖靈。代表長老的服裝有頂大大的草帽，因為阿美族的頭目會戴大帽子；勇士則是大衣長褲搭毛巾，表現在山林間保護皮膚的意境，及勤奮的象徵。最後是撐傘的祖靈，林誌忠說，在日治時期，日本人禁止原住民持有長矛，連祭典上都不能使用，只好以傘代替矛，融入服飾象徵祖靈的保護。
「他的作品因富涵原創性及商業性，令評審印象深刻。」指導老師蔡宜錦表示，新一代設計展是業界尋找新血的地方，因此只要在展中得獎，工作就會自己找上門，完全不擔心畢業就失業的問題。不過林誌忠知道自己得獎後，反而跑去躲起來，「要冷靜」，他說，因為得獎更發現自己的不足，想要更精進，畢業後他希望回鄉，更多了解、推廣原住民文化、回饋家鄉，因為「文化」是他最珍貴的資產，也是「創作靈感的來源」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運
- 陳昭榮宜蘭農舍違建未改善 縣府2次裁罰處12萬罰款
- 四技二專統測成績公布 南投社區高職表現亮麗
- 李錫錕反空污政治學 雲林開講
網友回應
熱門新聞
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- NBA》詹皇成就超越Kobe？皮朋：兩人無法比較
- 遭諷押錯寶... 邱毅撰「護柱」文、怒嗆吳敦義支持者
- 鳥嘴潭人工湖開發爭議 林明溱要中央解套
- 反對釋憲結果 全國宗教大聯盟發起寄冥紙超渡！
- 香蕉價格崩盤 林岱樺批台農發沒貢獻
- 今年半導體成長變數 台積電：蘋果新機、記憶體價漲
- 豬哥亮訃文跳脫傳統 「冷涼卡好 林北先來去」當辦喜事
- （獨家）豬哥亮訃文不見謝金燕 理由曝光竟然是...
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 缺乏動能 歐股表現清淡
- 鄰居看炸彈犯 「安靜不惹事」
- 找路難 鶯歌中山路249巷、329巷擬更名
- 面對小孩性向 佩甄鼓勵做自己「隱瞞就會痛」
- 《觀察筆記》強軍第一
- 吃屎名嘴亂扯非法同居 林心如霍建華決定告到底
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 修法時程 朝野立委未有共識
- 永豐金三高層請辭 黃國昌：斷尾求生、毫無擔當
- 追悼羅傑摩爾 現任007:無人能取代
- 如果女兒以後愛女生？林昶佐挺同婚說…
- 24連勝 戴資穎擊敗成池鉉
- 同婚釋憲好難懂？ 李茂生「白話文」說給你聽
- 是誰錄音？「他」害東森董事會破局
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 台股萬點附近震盪強 未來資產投信：攻高仍須增量
- 偷來18 隻鸚鵡吵翻天 賊受不了寧投案
- 全車沒繫安全帶 自撞電桿 3死1重傷
- 休9天甜蜜負擔！萌神怕「生鏽」
- 馬自豪在習面前講憲法 立委批：只講迎合中國的一中
- 新北耶誕城帳目未公布 議員關切
- 二度視導漢光實兵 蔡英文：我是國軍最大靠山
- 趙豪城︰殷仔肘傷再開刀 先發就Bye Bye
- （圖輯影音）鄭人碩起生理反應 徐麗雯接招陪睡
- 川杜電話聊北韓 美擬以外交解危機
- 宅男女神邵庭強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
- 蘋果與晶電聯手 在台生產Micro LED
- 寶馬酒駕男拒不下車 警棍破窗祭9萬罰單加扣車
- 北斗分局長調職原因曝光 原來是...
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：阿美族「吳季剛」 將祖先的驕傲穿在身上
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分