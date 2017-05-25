| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面滯留 中南部7縣市發布大雨特報！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

阿美族「吳季剛」 將祖先的驕傲穿在身上

台南應用科技大學服裝設計系四年級的林誌忠，將祖先的驕傲穿在身上。（記者黃文瑜攝）

2017-05-25  20:18

〔記者黃文瑜／台南報導〕歷史可以在衣服上！台南應用科技大學服裝設計系四年級的林誌忠，是花蓮阿美族的原住民，他將原住民經歷日治的歷史、原住民傳統刺繡文化及現代感西裝，融入設計中，3套服飾獲得評審高度青睞，奪得新一代設計展時尚設計類，金點新秀年度最佳設計獎。

林誌忠讀高中時加入原住民舞蹈社，穿著傳統服飾表演時，他突然開始好奇為什麼傳統的衣服如此搭配，對花樣、圖飾開始感興趣，加上媽媽告訴他「衣服可以改變一個人的氣質」，因此他上踏上服裝設計之路。

此次參展的3套作品，除了隱涵歷史、文化、現代感三樣元素外，還分別代表原住民的角色，包括長老、勇士及祖靈。代表長老的服裝有頂大大的草帽，因為阿美族的頭目會戴大帽子；勇士則是大衣長褲搭毛巾，表現在山林間保護皮膚的意境，及勤奮的象徵。最後是撐傘的祖靈，林誌忠說，在日治時期，日本人禁止原住民持有長矛，連祭典上都不能使用，只好以傘代替矛，融入服飾象徵祖靈的保護。

「他的作品因富涵原創性及商業性，令評審印象深刻。」指導老師蔡宜錦表示，新一代設計展是業界尋找新血的地方，因此只要在展中得獎，工作就會自己找上門，完全不擔心畢業就失業的問題。不過林誌忠知道自己得獎後，反而跑去躲起來，「要冷靜」，他說，因為得獎更發現自己的不足，想要更精進，畢業後他希望回鄉，更多了解、推廣原住民文化、回饋家鄉，因為「文化」是他最珍貴的資產，也是「創作靈感的來源」。

廣告
  • 林誌忠參展的3套作品，除了隱涵歷史、文化、現代感三樣元素外，還分別代表原住民的角色，包括長老、勇士及祖靈。（記者黃文瑜攝）

    林誌忠參展的3套作品，除了隱涵歷史、文化、現代感三樣元素外，還分別代表原住民的角色，包括長老、勇士及祖靈。（記者黃文瑜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台南應用科技大學 服裝設計 林誌忠 阿美族
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：阿美族「吳季剛」 將祖先的驕傲穿在身上


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.