養生》運動不見得紓壓還可能失眠？醫師：這樣做才能睡得好！

2017-05-25 19:17

〔iStyle頻道／綜合報導〕女孩們生活壓力大，不少人會選擇鍛鍊身體瘦身兼紓壓，但是要怎麼做才能將運動紓壓達到最大的效果，又該怎麼透過飲食放鬆自己？近期台北慈濟醫院身心醫學科醫師林敬恩出席台灣紅藜健康記者會時，一一為讀者們解惑啦！

1、運動不見得能紓壓？運動紓壓這檔事，林醫師詳細解釋說：「一般來講，如果不是競賽，沒有競爭壓力，無論運動時間長或短，都能達到紓解壓力的效果，不過凡事要求完美，力求表現的人，自然就會有壓力出現。」所以運動時，別強迫自己一定要跑10圈，或是一定要游完30趟，以放鬆的心態，要求今天的自己比昨日表現完美一點，你就能同時享受減肥及放鬆的好處。

2、紓壓效果是立即感受？內心烏雲密布，立刻運動就能開懷大笑嗎？林醫師強調：「它並非立即性！」他進一步解釋，想讓自己心情有顯著性大改變，運動時間一定要足夠，最低要求一次運動30分鐘，每週至少3次，每分鐘心跳130下，循序漸進，一段時間後就會發揮紓緩壓力的功效，不過女孩們也別氣餒，林醫師表示，運動能增加心血管循環，促進代謝，天然興奮劑腦內啡會馬上分泌，當天還是會稍微快樂一點。

3、運動能助眠？一般來說，運動有助於快速入睡，不過動錯時間反而會「擾眠」！林醫師警告：「睡前3小時，或是晚上6點過後不要做劇烈運動，否則有可能造成自律神經和交感神經亢奮，反而會失眠。」工作繁忙，只能利用晚上運動的人請特別注意，建議一下班立即衝去運動吧！

4、紓壓飲食方針是？想紓緩壓力，光靠運動還不夠，飲食絕對是關鍵！林醫師建議：「多吃含有益生菌食物，比如優格、優酪乳，以及富含膳食纖維、維生素B群的穀物紅藜和綠色蔬菜水果，不過種類真的太多，不需要複雜化，只要謹記飲食均衡營養就好。」多方面攝取蔬果，不僅是美白養膚的重點，也是維繫好身材的關鍵。

5、忌食用的食物是？既然有紓壓食物，當然也有「增壓食物」！林醫師強調：「刺激性食物，像咖啡、茶盡量少喝，雖然茶本身是好東西，但是裡面有咖啡因，它會刺激中樞神經興奮，造成失眠，壓力就會緊接而來，所以下午後和睡前盡量別喝。」喜歡喝咖啡和綠茶提神的上班族們，千萬要避開這些地雷時間，否則壓力只會越來越重唷！

林敬恩醫師：曾任三軍總醫院精神醫學部住院總醫師、台北慈濟醫院臨床研究醫師，現任台北慈濟醫院身心醫學科主治醫師。