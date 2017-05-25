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端午節結合天文星象 到南瀛天文館觀星龍舟PK

端午節連假，可到南瀛天文館彩繪立蛋、製作動物香包、來場動力船龍舟PK賽。（記者劉婉君攝）

2017-05-25  19:28

［記者劉婉君／台南報導］端午節連假除了觀看激烈的龍舟競賽，也可以到南瀛天文館，體驗星空攝影、立蛋，來場另類的龍舟PK賽。

27日到30日的端午節連續假期，南瀛天文館推出「慶端午·遨遊天文來共舞」活動，民眾可以彩繪立蛋、縫製動物香包外，27日晚上有星空攝影課程，由天文講師教導民眾用相機捕捉木星、大熊星座北斗七星、春天大曲線及正東升的天蠍座、土星等，如果天氣良好，深夜還可看到銀河。

28、29日兩天，有動力船PK賽，民眾可以自製龍舟動力船參賽，各梯優勝者可以獲得星象劇場6月3D新片「極地企鵝上太空～還有熊」的電影兌換券。

配合文化局的「博物館不在家」活動，28日有「趣聞—南瀛天文館不能說的秘密」講座，分享南瀛天文館的各種趣事；29日有「找尋地球2.0—阿凡達的家鄉何處尋」天文講座，帶民眾輕鬆學習天文。

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