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超商花60元 中統一發票千萬大獎

2017-05-25  19:25

〔記者楊雅民／台北報導〕統一發票3、4月今天開獎，最幸運的消費者在全家便利商店三重新運店花60元買一包香菸，就中了特別獎1000萬元；另一個幸運兒則是在全家台中新高橋店花78元購買泡麵一碗和香菸一包，就中了千萬大奬。

全家消費者中了特獎200萬元者共有兩人，一是在台中中山醫店花58元購買茶飲一罐和雙層牛肉起司堡，另一名消費者則是在土城雲陽店訂取高鐵票兩張，發票金額為兩張票券手續費20元。

頭獎20萬元則有4名消費者中獎，分別是大肚新市鎮店、南投車站店、五常店、板橋華江店；另為了鼓勵消費者使用載具索取電子發票，財政部針對無實體電子發票專屬獎項增開100萬元獎，全家也有1名消費者中獎，在板橋龍江店花96元使用黑白影印。

統一超商3~4月統一發票也誕生2位千萬元大獎得主，分別是在台北市大永博店及吉安店各花65元就中了千萬元大獎；另外也誕生3位200萬得主，分別是新竹縣關西鎮石光店、台南市永康區華康店及台中市大里區里德店各消費55元、178元及95元。

全聯福利中心新竹牛埔門市本期統一發票也開出特別獎1000萬元發票，消費者只花費169元購買豬里肌火鍋肉片、草魚切片、生鮭魚頭等生鮮商品，即中了1000萬元特別獎。

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  • 統一發票3、4月千萬大獎開出，其中兩張都是在超商以不到百元的消費額就中大獎。（記者吳佳蓉攝）

    統一發票3、4月千萬大獎開出，其中兩張都是在超商以不到百元的消費額就中大獎。（記者吳佳蓉攝）

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