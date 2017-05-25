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麻豆海埔池王府300年古井修復 29日重啟取龍水

麻豆海埔池府「龍虎平安井」修復完成，將於29日上午11時重新啟用。（記者劉婉君攝）

2017-05-25  19:03

［記者劉婉君／台南報導］台南市麻豆海埔池王府後方有一口古井，清朝時是庄民賴以維生的飲用水，70年前隨著自來水供應而荒廢，民國92年時雖曾一度重新出土，八八水災時再度被淹沒，直到最近重修完成，29日將啟用開井，供民眾取用端午節午時「龍水」。

麻豆海埔池王府主委張志雄表示，海埔早期四周景物寂寥，地下水較鹹，庄民苦無淨水可以飲用，清順治年間，神明託夢指出掘井，湧出的泉水卻是淡水，居民築井取名為「龍虎平安井」，古早麻豆會香，井邊就是香道。

張志雄說，70年前，海埔里是麻豆最早有自來水的地方，隨著自來水供應，古井也荒廢，直到民國92年整頓蓮池時，古井出土，但八八水災時又再度淹沒，去年再奉池王爺指示整建。

29日上午11時，廟方將為龍虎平安井舉行修復啟用開井典禮，並聘請道長塑米龍，古井除了於端午節開放民眾汲取午時水，平日也供民眾擲筊求取「龍水」淨身、淨宅。

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  • 麻豆海埔池府「龍虎平安井」修復完成，將於29日上午11時重新啟用，在護網下方可以看到井底已有水可供取用。（記者劉婉君攝）

    麻豆海埔池府「龍虎平安井」修復完成，將於29日上午11時重新啟用，在護網下方可以看到井底已有水可供取用。（記者劉婉君攝）

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