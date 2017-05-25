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中市勞工局推「求職地圖」 讓青年按圖索驥

2017-05-25  19:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕勞工局就業服務處今年首次推出「青年求職地圖」，在地圖繪製一條道路，提供青年在每一階段，政府可提供的協助及資源，地圖清楚易懂，可協助青年了解就業資訊。

依勞動部最新公布的105年青年就業狀況調查，高達8成4青年勞工認為就業資訊有助尋職，其中以「面試或求職技巧」資訊占55.3%最高。

另外，有51.1%青年勞工初次尋職曾遭遇困難，又以「不知道自己適合做哪方面工作」占28.8%為第二高，因此推出青年求職地圖及職涯規劃方案。

很多年輕人都不知道自己適合做什麼，或者未來要做什麼，適逢畢業季，就業服務處特推出「青年求職地圖」，在地圖上畫出一條道路，讓青年按圖索驥，在各階段尋求不同的協助。

例如若是在學的學生，若想要打工，可在道路上尋找在求學階段的「我想要打工」的道路，內有QRcode，只要一刷，就可顯示出所有資源，若是已畢業，就業及創業各有指引，相當方便易懂。

另外，就服處還推動「套裝式職涯規劃方案」，除提供專業性的職涯諮詢與諮商外，還提供面試技巧指導及履歷健診服務，為讓青年可以實際模擬面試情境。

就業服務處長傅晶如指出，職涯發展中心在服務過程中，發現青年常因對職涯方向迷惘，導致無法適性就業而造成高離職率，藉著「青年求職地圖」及」套裝式的職涯規劃方案」的推動，協助青年取得進入職場。

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  • 中市勞工局推「青年求職地圖」，讓青年按圖索驥，尋求各階段就業問題可取得的協助。（記者蘇金鳳攝）

    中市勞工局推「青年求職地圖」，讓青年按圖索驥，尋求各階段就業問題可取得的協助。（記者蘇金鳳攝）

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