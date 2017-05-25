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寒士齊跳健康操 端午防病有一套

2017-05-25  19:41

〔記者詹士弘／雲林報導〕端午節即將到來，人安基金會雲林平安站為讓寒士提前感受過節氣氛，今天舉辦賀節活動，除發放應節禮品外，還發動義剪，帶著寒士齊跳健康操，端午防病有一套。

人安以「疾病防治、健康關懷」為活動主題，帶領寒士跳健康操，鼓勵寒士多運動，以增強免疫力，守護身體健康，助其自立回歸社會；慈濟人醫會則提供義剪、義診，為寒士打理面容及把關健康，環球科技大學學生會擔任義工、活動主持人，扯鈴社也帶來精彩表演，社會各界的愛串聯起來。

現場除發放寒士應節禮品外，還加發健康包，內含口罩、帽子、清潔沐浴用品等，助寒士預防疾病。

53歲的江先生原本是修車技術人員，自行創業後幸發生車禍，導致公司經營不善，負債倒閉。不想連累家人的他不得已淪落街頭，三餐靠乞討，經朋友轉介，得知雲林平安站提供餐食前往尋求協助，人安將其安置站內，提供睡袋、泡麵、乾糧等生活物資。

江先生表示，希望可以找到工作，早日回歸社會。

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  • 寒士跳健康操，盼多運動，增強免疫力。（記者詹士弘攝）

    寒士跳健康操，盼多運動，增強免疫力。（記者詹士弘攝）

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