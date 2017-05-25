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屏東火車站月台穿雨衣、撐傘 鐵工局：10月改善

屏東火車站候車月台，雨水噴濺讓旅客得撐雨傘等車。（記者葉永騫攝）

2017-05-25  18:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣長潘孟安、代理市長程清水今天到屏東火車站視察，對於車站候車月台漏水噴濺讓旅客在月台等車穿雨衣、撐雨傘等問題，鐵工局表示今年10月完成改善。

屏東火車站新建工程預計今年10月底前完工，縣長潘孟安今天會同屏東市代理市長程清水、立委周春米等人前往火車站勘查，了解站前廣場及未來周邊交通規劃，並且關心火車站月台設計瑕疵、站內廁所、無障礙設施等改善情況。

潘孟安表示，屏東火車站是屏東市的門面，1期工程完工後有很多缺失還要改善，例如，月台綠建築設計造成的風雨潑灑到月台，讓等車的民眾還得撐傘穿雨衣，站內也到處漏水，這種離譜的設計，鐵工局應該盡快解決，而縣民廣場的大武山系意象的綠化佈置，預計今年10月底前完成，希望在縣府與市公所、鐵路局同心協力下，完成全新且完善的屏東地標與轉運中心。

鐵工局南工處長伍育德說明，車站第2期工程正逐步完工，站內已新增了2部電扶梯，方便旅客出入，對於月台漏水及雨水噴濺問題，係因當初的綠能設計，現在已增加風雨遮蔽設施，預計在今年10月底全數完工啟用，屆時將大幅改善下雨噴濺到月台的情形，而漏水的部分也會全部改善。

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  • 屏東火車站漏水，站務人員得拿大水桶接水。（記者葉永騫攝）

    屏東火車站漏水，站務人員得拿大水桶接水。（記者葉永騫攝）

  • 縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水聽取屏東火車站相關工程，希望相關單位要努力。（記者葉永騫攝）

    縣長潘孟安、屏東市代理市長程清水聽取屏東火車站相關工程，希望相關單位要努力。（記者葉永騫攝）

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