| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
急尋！今彩539頭獎800萬還沒領 本月底即將截止 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

四技二專統測成績公布 南投社區高職表現亮麗

2017-05-25  18:44

〔記者佟振國／南投報導〕四技二專統一入學測驗今天放榜，國立草屯商工計有17位同學成績突破600分，篤定可上國立科大前三志願，其中王思儒649.5分為全校最高分，在學已通過會計乙級、商教學會會計1級檢定，目標就讀會計系，未來能成為會計師；國立暨大附中600分以上有2人，就讀高中部的孫藝嘉跨考統測，模擬考不到500分，統測609分成績大躍進，讓她喜出望外，未來想就讀國立大學醫藥相關科系。

草屯商工統測成績突破600分大關有17人，篤定可上國立科大前三志願，其中6人分數更超過630分，王思儒更考了649.5分、張禎尹也有646分，分居全校1、2名。王思儒在學已通過會計乙級、商教學會會計1級檢定，她表示，興趣與目標就是念會計系，未來能成為一名出色的會計師；張禎尹的目標則是國立台科大的資訊與財經相關科系。

草商校長黃國軒表示，這些超過600分的學生，術科成績同樣亮麗，幾乎都擁有乙級證照，例如外語群的胡真慈，統測成績640分，全民英檢已經通過中高級，參加全國技能競賽獲得英文簡報全國第2名，可說是允文允武。

國立暨大附中也有2位同學成績突破600分，均是高中部跨考考生，孫藝嘉609分是全校最高分，雖然考前模擬考成績還不到500分，但她把握機會最後衝刺，統測成績大躍進100多分，未來想就讀國立大學醫藥相關科系；簡若雅考601分，數學更考出100分滿分的好成績，未來計劃就讀國立護理相關科系；蔡侑家就讀商業經營科，統測581分，未來想就讀國立高雄第一科技大學財務金融等商業類科。

廣告
  • 四技二專統測成績公布，國立草屯商工有17人成績突破600分，630分以上更有6人。（草屯商工提供）

    四技二專統測成績公布，國立草屯商工有17人成績突破600分，630分以上更有6人。（草屯商工提供）

  • 草屯商工王思儒統測649.5分是全校最高分，她已通過會計乙級、商教學會會計1級檢定，未來就讀會計科系。（草屯商工提供）

    草屯商工王思儒統測649.5分是全校最高分，她已通過會計乙級、商教學會會計1級檢定，未來就讀會計科系。（草屯商工提供）

  • 國立暨大附中蔡侑家、孫藝嘉、簡若雅（左2起）統測成績也有突出表現。（記者佟振國攝）

    國立暨大附中蔡侑家、孫藝嘉、簡若雅（左2起）統測成績也有突出表現。（記者佟振國攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：四技二專統測成績公布 南投社區高職表現亮麗


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.