四技二專統測成績公布 南投社區高職表現亮麗
2017-05-25 18:44
〔記者佟振國／南投報導〕四技二專統一入學測驗今天放榜，國立草屯商工計有17位同學成績突破600分，篤定可上國立科大前三志願，其中王思儒649.5分為全校最高分，在學已通過會計乙級、商教學會會計1級檢定，目標就讀會計系，未來能成為會計師；國立暨大附中600分以上有2人，就讀高中部的孫藝嘉跨考統測，模擬考不到500分，統測609分成績大躍進，讓她喜出望外，未來想就讀國立大學醫藥相關科系。
草屯商工統測成績突破600分大關有17人，篤定可上國立科大前三志願，其中6人分數更超過630分，王思儒更考了649.5分、張禎尹也有646分，分居全校1、2名。王思儒在學已通過會計乙級、商教學會會計1級檢定，她表示，興趣與目標就是念會計系，未來能成為一名出色的會計師；張禎尹的目標則是國立台科大的資訊與財經相關科系。
草商校長黃國軒表示，這些超過600分的學生，術科成績同樣亮麗，幾乎都擁有乙級證照，例如外語群的胡真慈，統測成績640分，全民英檢已經通過中高級，參加全國技能競賽獲得英文簡報全國第2名，可說是允文允武。
國立暨大附中也有2位同學成績突破600分，均是高中部跨考考生，孫藝嘉609分是全校最高分，雖然考前模擬考成績還不到500分，但她把握機會最後衝刺，統測成績大躍進100多分，未來想就讀國立大學醫藥相關科系；簡若雅考601分，數學更考出100分滿分的好成績，未來計劃就讀國立護理相關科系；蔡侑家就讀商業經營科，統測581分，未來想就讀國立高雄第一科技大學財務金融等商業類科。
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