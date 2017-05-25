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官研學合作 澎湖產業升級輔導辦公室揭牌

2017-05-25  19:04

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖近年積極發展觀光，相關伴手禮也是重要經濟命脈，在經濟部工業局的指導下，由國立澎湖科技大學、財團法人食品工業發展研究所及澎湖縣政府共同成立「澎湖產業升級輔導辦公室」，今日舉行簽約暨揭牌儀式。

今日簽約儀式由澎湖縣參議盧春田、馬公市長葉竹林、食工所主任簡相堂、食工所主任楊炳輝及澎科大校長王瑩瑋簽約揭牌，為澎湖食品產業注入創新的科技技術，澎湖縣政府、食工所與澎科大，以跨官、研、學領域合作，提升澎湖食品產業的國際競爭力。

澎科大校長王瑩瑋表示，澎湖重點產業未來要走向世界，應具備傳承傳統產品特色、降低食安風險和強化新技術加值應用。澎科大為離島技職龍頭，相關科系人才的養成非常重視實務學習與技術創新，透由鏈結地方政府與科技法人的資源，扶持澎湖在地重要產業，提升產品的品質和可靠性及引領傳統製造工序升級轉型，以邁向安全製造層級。

「澎湖產業升級輔導辦公室」正式成立後，規劃結合食工所在食品產業輔導的多年經驗及能力，輔以澎科大的研究能量，以及澎湖縣政府專業的政策主導及產學研間的協調，以提升食品產業製造技術與食品衛生安全。透過單一窗口設立，蒐集澎湖產業問題，同時可針對業者在產銷人才面臨問題，可針對各單元服務能量，得到更快速的反應與即時協助，改善離島訊息傳遞較慢及專業人才不足問題。

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  • 澎湖產業升級輔導辦公室，由各界嘉賓共同揭牌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖產業升級輔導辦公室，由各界嘉賓共同揭牌。（記者劉禹慶攝）

  • 澎湖產業升級輔導辦公室，正式簽約成立。（記者劉禹慶攝）

    澎湖產業升級輔導辦公室，正式簽約成立。（記者劉禹慶攝）

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