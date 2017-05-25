集結志工媽媽包粽 後龍鎮公所助弱勢
2017-05-25 19:40
［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮約有352戶需要關懷家庭，今天後龍鎮公所集結社區志工媽媽，凌晨3點開始包粽，並派出130名志工，到每一戶發送， 一戶10顆。後龍公所表示，這是首次在端午節前，主動送暖，希望弱勢的一群，也能在佳節感受社會關懷。
後龍公所向台電、後龍萬善祠爭取經費，舉辦「端午傳愛粽香傳情」活動，動員志工，今天在大庄、灣寶里社區活動中心包粽，中午前才包完3520顆粽子，接著再由志工家家戶戶分送愛心粽。
苗栗縣政府副縣長鄧桂菊、後龍鎮長朱秋隆、台電核火發電中部施工處長陳朝旭，及縣議員李文斌、林寶珠、劉順松等人，也一起在活動中心，跟著婆婆媽媽，將粽葉交叉成漏斗狀，再塞進糯米飯及配料。
後龍公所強調，此次主要活動目的，是希望將肉粽送到中、低收入戶及獨居老人家中，讓弱勢家庭，也能一起歡度端午佳節。更期盼各界能多關懷弱勢的一群。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運
- 知本濕地規劃太陽光電示範區 保育團體促資訊透明化
- 訪古「雄」夯 興濱、見城行腳感受在地人文
- 珍惜家庭影帶 台史博教修復保存
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 詐騙電話打到檢察官手裡... 自投羅網
- 證券行情表、證券表格
- 亞洲少年跆拳賽 陳詩欣掌兵符
- 竊車集團偷遍中南部 得手上百輛「借屍還魂」銷贓
- 相愛是人權 六都樂觀其成
- 強尼戴普5扮史傑克船長 爽收15億
- 國際關注同婚釋憲 外交部：讓世界看到台灣
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 英逮４嫌 國安警戒升至最高級
- 回嗆專員王寶萱 梁文傑：我就是垃圾！
- 火辣人妻辣腿蠻腰 蜜月放閃「老公視角」
- 紅十字會為何敗訴？ 法官這麼看
- 阿湯哥燦笑抵台 狂讚粉絲太棒了
- 清境高空步道將開幕 交管迎戰
- 紅襪塞爾挑戰連續三振紀錄 今日賽事預告與轉播
- 蘇智傑打世大運？蔗總很不想
- 修民法或專法？ 府：綜合各界意見提方案
- 足球巨星梅西逃稅 遭法院判刑21個月
- 香蕉價格崩盤 林岱樺批台農發沒貢獻
- 議會擋代金制度？ 柯：是誰偷走了人民的乳酪
- 清大研究生偷拍 好友匿名爆料反駁
- （影音）盧廣仲撇「母胎單身」 不帶女友回家全因...
- 伊朗與西亞世界》羅哈尼當選又怎樣？
- Oitside》為何西班牙人這麼晚才吃飯？
- 司改會議》兒少安置費僅18K 委員們驚呆了
- 電金合擊強強滾 台股衝1萬100點創17年新高
- 穆迪降中國信評 標普可能跟進
- NBA》少了湯瑪斯不影響 騎士主帥：塞爾提克比勇士還難守
- 台股開盤上漲14.78點 報10059.20點
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- 快來對發票！ 3、4月千萬獎號74748874
- NBA》嗆「只過打1次冠軍賽」歐尼爾、老巴主播台上開戰（影音）
- 日職》昨遭火球打斷鼻樑 鳥谷敬「蝙蝠俠」面罩練球（影音）
- 「阿良也喜歡小孩」 小禎感情回溫想拚老二
- 以為老婆會回頭…王仁甫吵架季芹 宜蘭─頭城走3.5小時怒了
- 清大碩士生是偷拍狼 2女大生入浴全走光
- 愛水不怕被抓 沒錢仍要偷指甲油
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：集結志工媽媽包粽 後龍鎮公所助弱勢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分