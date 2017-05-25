集結志工媽媽包粽 後龍鎮公所助弱勢

2017-05-25 19:40

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮約有352戶需要關懷家庭，今天後龍鎮公所集結社區志工媽媽，凌晨3點開始包粽，並派出130名志工，到每一戶發送， 一戶10顆。後龍公所表示，這是首次在端午節前，主動送暖，希望弱勢的一群，也能在佳節感受社會關懷。

後龍公所向台電、後龍萬善祠爭取經費，舉辦「端午傳愛粽香傳情」活動，動員志工，今天在大庄、灣寶里社區活動中心包粽，中午前才包完3520顆粽子，接著再由志工家家戶戶分送愛心粽。

苗栗縣政府副縣長鄧桂菊、後龍鎮長朱秋隆、台電核火發電中部施工處長陳朝旭，及縣議員李文斌、林寶珠、劉順松等人，也一起在活動中心，跟著婆婆媽媽，將粽葉交叉成漏斗狀，再塞進糯米飯及配料。

後龍公所強調，此次主要活動目的，是希望將肉粽送到中、低收入戶及獨居老人家中，讓弱勢家庭，也能一起歡度端午佳節。更期盼各界能多關懷弱勢的一群。