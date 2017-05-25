大法官昨釋憲挺同婚 他們今天就去登記 結果...
2017-05-25 19:48
司法院大法官昨宣告民法未保障同性婚姻屬違憲，要求兩年內修法或立法保障同性婚姻。圖為昨天立法院外民眾點亮手機燈光挺同志。（資料照，記者王藝菘攝）
〔即時新聞／綜合報導〕司法院大法官昨宣告民法未保障同性婚姻屬違憲，要求兩年內修法或立法保障同性婚姻，逾期未完成法制化，則同性伴侶可直接依民法規定結婚。不過，今天就有同志情侶前往戶政機構辦理登記結婚，雖遭到拒絕，但他們表示將進行訴願，盼迫使行政機關主動用允許同婚的方式解釋法條，讓同志能結婚的日子提早到來。
同志現在能結婚？北市府：請示中央
網友張子龍今天與同性伴侶前往台北市大安戶政事務所要求辦理結婚登記，遭到拒絕。他在臉書及PTT貼文表示，雖然大法官是宣告「兩年不修法直接合法化」，但政府不該用已被宣告違憲的法律侵害人民的基本權利；且大法官並不是說「現在的法條違憲」，而是「現在法條的使用方式違憲」，因為若是法條違憲，根本不存在兩年後「不修法卻能自動合法化」的空間；因此他認為，現在其實就可以去登記了。
張子龍表示，戶政事務所當然會拒絕同志的結婚登記，但接下來就可以進行訴願，有可能因為人數過多，迫使行政機關「主動用允許同性婚姻的方式解釋法條」，那麼就不用再等兩年了。他也透露，今天戶政事務所的承辦人員態度很好，整個過程沒有任何刁難，表示會將相關申請案往上呈報交由內政部做成處分。
關於兩年緩衝期間同志能否登記結婚，台北市民政局昨表示，緩衝期間仍以同志伴侶註記為主，但若有同志想登記結婚，會請示內政部意見，而非如以往直接駁回。
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