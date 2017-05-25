屏東醫療困境 衛局：先解決醫師常駐問題
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東恆春南門護理之家火警釀成4死55傷悲劇，一把火也燒出了屏東醫療困境，除了縣境幅員狹長，無法掌握後送時間，偏遠鄉鎮也因為留不住醫生成為緊急醫療隱憂。
屏縣衛生局表示，未來首要任務是解決醫師常駐問題，並爭取空勤總隊設駐恆春機場，掌握黃金救援時間，從穩定醫療團隊人力做起，再藉由改善硬體設施、提升現有醫療能量、鼓勵引進最新治療模式、引進具醫學中心的醫院如義大屏東醫院等，擴充整體醫療資源來克服屏東醫療困境。
屏縣衛生局統計，全縣不分科別醫師數共有1506人，平均每萬人口醫師數為13.72人，較全國平均值19.23還低；依各鄉鎮醫師分佈情形，恆春、里港、九如、麟洛、長治、滿洲等6個鄉鎮平均每位醫師照護超過3千人，在車城、新埤、新園、萬巒、崁頂等5鄉，平均每位醫師照護人數更超過4千人，基層照護資源明顯不足。
屏縣衛生局長薛瑞元說，偏遠地區多為公費醫師分派進駐，往往服務期滿就走人，尤其偏遠醫院比起都會區，薪水硬是少了一半以上，留不住醫師，造成地方長期無法有穩定的醫療團隊人力，除了積極建議政府從制度面著手，透過醫學中心評鑑當誘因，支持派駐醫師長期支援，也建議給予補助，以固定薪水吸引醫師願意到偏鄉服務，畢竟解決醫師長駐問題才能真正解決屏東偏鄉醫療困境。
薛瑞元也指出，南門護理之家火警當天相關搶救及處理機制因應得宜，沒有讓火場再擴大，尤其在縣府聯繫調度下，警方立即進行交通疏導，讓救護車一路暢通，沒有造成更多傷亡，但屏東後送交通動線長，也是急需解決的緊急醫療問題。
縣府發言人黃建嘉表示，緊急救護「時間」是重要關鍵，但屏東幅員狹長，以恆春為例，後送到高雄大型醫學中心，單趟路程都將近兩小時，單靠一條省道，加上可能會塞車等情形，都容易延誤寶貴的搶救時間，如由空勤後送，則僅需約20分鐘時間，因此縣府正積極爭取空路，在恆春機場設置直升機起降點，用更快速的方式協助患者就醫。
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