中原校友邱秋林奉獻社會公益 獲頒名譽博士學位

2017-05-25 18:42

〔記者李容萍／桃園報導〕實英實業公司董事長邱秋林，是中原大學化學工程學系民國61年畢業校友，深耕企業多年、捐資興學、回饋社會，獲中原大學名譽博士審查委員會通過，今天由校長張光正頒授工學名譽博士學位，肯定他樹立校友企業家實現社會責任的典範。

68歲的邱秋林，憑著一股要在人生中不斷證明自我的信念，白手起家創設實英實業集團逾30年，集團產品不僅與韓國最大的企業三星集團合作超過20年，也是韓國三星最大的供應商，近年並跨足光纖領域，創造了月營收超過2億的成績。

邱秋林以「努力工作，行善天下」為座右銘，他認為在職場上要能夠出人頭地，時間確實會很長，所有的成功絕非一蹴可幾，必須要有堅忍不拔的毅力與時間的考驗，一步一腳印、努力不懈，方能成就。

邱秋林不僅是一位優秀的企業家，更是一位樂於奉獻的社會公益家。在這低薪苦悶、創業不易的年代，他秉持「取之於社會，用之於社會」信念，2013年任職扶輪社總監期間舉辦「青年築夢，職場勝出」高峰論壇，提供青年職場新方向；2015年捐款2千萬元在蒙古東戈壁省興建一座藏傳佛教寺廟，並捐款資助印度及尼泊爾等地的寺院興建，為台灣廣結善緣。

邱秋林今年以校友身分，回饋中原大學慷慨捐款逾1千萬元，打造學生更舒適的活動場域及產學合作空間，在台灣歷經黑心油風暴後，他邀請化工系學弟以技術入股方式，為台灣食品安全健康理念共同努力。

包括前經濟部次長、前台電公司董事長同時也是中原榮譽教授黃重球，以及邱秋林的家人均出席名譽博士學位頒授典禮。