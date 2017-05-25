端午連假 國一平鎮系統交流道南下匝道將封閉

2017-05-25 18:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕因應端午連假，27日凌晨0點到下午6點，台66線快速道路匯入國道一號的平鎮系統交流道南下匝道將封閉，27日上午7點到中午12點，國道一號新屋交流道南下匝道，也將實施高乘載管制，平鎮警方都將派員管制，用路人要多加注意。

警方建議，用路人可使用替代道路，走台66線快速道路大溪往觀音方向，再改駛台31線快速道路接台61線快速道路南下，往大溪方向可改道行駛國道3號或台3線道南下，避開車潮。