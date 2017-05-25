端午連假 國一平鎮系統交流道南下匝道將封閉
2017-05-25 18:16
〔記者周敏鴻／桃園報導〕因應端午連假，27日凌晨0點到下午6點，台66線快速道路匯入國道一號的平鎮系統交流道南下匝道將封閉，27日上午7點到中午12點，國道一號新屋交流道南下匝道，也將實施高乘載管制，平鎮警方都將派員管制，用路人要多加注意。
警方建議，用路人可使用替代道路，走台66線快速道路大溪往觀音方向，再改駛台31線快速道路接台61線快速道路南下，往大溪方向可改道行駛國道3號或台3線道南下，避開車潮。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 等了2年 「全台最驚險天空步道」暑假試營運
- 知本濕地規劃太陽光電示範區 保育團體促資訊透明化
- 訪古「雄」夯 興濱、見城行腳感受在地人文
- 珍惜家庭影帶 台史博教修復保存
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 雷洪2個老婆首曝光 靈堂弔唁氣場驚人
- 起重機纜繩纏頸 26歲工人當場被捲斷頭…
- 就是抓不怕！男6次酒駕被逮還想求饒
- 日本妹公投最佳外遇男星 「他」打敗木村拓哉凍蒜
- 函賀WHO新幹事長 我期盼新模式
- 新光金大公主吳欣盈臉書宣布： 離婚官司勝訴了！
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 《帥到分手》爆紅卻無緣鍍金 音樂人為周湯豪抱屈
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 「緝狐對象」流竄印馬設立詐騙機房 終於GG了
- 斷深海閻王腳筋 朱雪璋判6年妻5月
- 《自由廣場》我們想留下怎麼樣的記憶？
- MLB》陳偉殷先前爆動刀傳聞 馬林魚總裁：手術非考慮選項
- 竊車集團偷遍中南部 得手上百輛「借屍還魂」銷贓
- 曾沛慈談姊弟戀 搞到人格分裂
- 動物園週六、日開派對 相約明年見
- 李明哲救援小組批蔡政府冷血 府：理解家屬急切心情
- 求援2000萬遭妻嗆離婚 ?柯：家務事不要公開問
- 偷帶人民幣近10萬入境 海關當場查扣
- （影音）鄭人碩受封「台灣種馬」 徐麗雯虧：睡遍桃園以北旅社
- 北市容積移轉 將取消路寬限制
- 桃市公設地檢討 今年將解編逾700公頃
- 賴神爭台積電落腳台南 ? 花媽：台南沒土地
- 惡看護虐病翁 人肉拖把來回拖
- 比吉斯經典音樂翻紅 銷售數字飆漲669％
- Oitside》為何西班牙人這麼晚才吃飯？
- 婦人臥軌被火車撞死 警方研判憂鬱症病發尋短
- 國道1號回堵釀禍 清潔隊轉運車被撞翻
- 為受刑人送上心靈雞湯 新北市圖漂書到基隆監獄
- Chloe奢華手環包 裝飾＋實用
- 出賣團員辦預付卡 中國領隊等4人遭拘提
- 傳中華救總撤訴 信義區1.4公頃土地將蓋社會住宅
- 宅男女神邵庭強勢業配 「不能退貨不給提問」挨轟
- 台灣無法參加WHA 國台辦嗆：天經地義
- 少女初夜「開後門」 男友躲衣櫃被揪出
- 丈夫葬身火場 妻哭喊「不要放我一個人」
- SJ圭賢今入伍 小平頭道別粉絲
- 日職》阪神球星被砸臉血流不止 歷史第2的紀錄恐中斷（影音）
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：端午連假 國一平鎮系統交流道南下匝道將封閉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分